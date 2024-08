Persona pobre, persona rica

Puedes saber quién es la persona más rica del mundo, si es hombre o mujer, cómo se llama, la edad que tiene, y bastantes detalles más de su perfil. Has indagado en internet preguntando por la persona más rica del mundo, y con demasiada facilidad has dado con un hombre llamado Elon Musk. En algunos casos el buscador te ha llevado a Bernard Arnault. Uno de ellos es la persona más rica del mundo. Sin embargo, saber quién es la persona más pobre del mundo es imposible.

La riqueza excesiva siempre tiene cara y nombre; la pobreza extrema no tiene rostro, ni nombre, ni edad, no tiene nada. Podríamos decir que una persona muy rica ocupa un excelso lugar en el espacio; y una persona muy pobre está desintegrada, como si no existiera. A todos nos interesa la vida de los ricos, por eso los medios de comunicación nos dan información detallada sobre ellos. La vida de una persona pobre no interesa a nadie.

La persona más pobre del mundo puede ser alguien que se alimenta muy deficitariamente cada varios días, y combate el frío o el calor de forma muy precaria, lo justo para mantenerse con vida. Seguramente vive en un país donde no existe ningún tipo de ayuda social, ni bancos de alimentos, y menos asistencia sanitaria que no provenga de alguna ONG. En esas condiciones pueden existir miles de personas, todas aspirantes a ocupar el primer puesto de persona más pobre del mundo.

La humanidad es una amalgama de razas y condiciones. Ser pobre o rico, en gran medida, depende del lugar o situación donde se nazca. Una persona nacida en un país subdesarrollado tiene muy pocas posibilidades de prosperar, por mucho que se esfuerce. Una persona que venga al mundo en un país desarrollado encuentra unas condiciones más favorables para meterse en la lista de las más ricas del mundo. En algunos casos gracias a su esfuerzo mezclado con la buena suerte, y en otros gracias a una propicia condición que les permite iniciarse con un óptimo soporte económico heredado.

Lo que no debemos olvidar es que cualquier rico que viva en un país desarrollado puede caer en la pobreza; pero es casi imposible que un pobre que viva en un país subdesarrollado alcance la riqueza.