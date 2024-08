Condena de prisión para una cacereña por publicar tuits ensalzando a ETA

«(A) Pocos se cargó ETA, ahí iban a estar esos cagaos. Una banda armada no se cargaba a un policía y militar porque sea hombre o mujer, se los carga porque son militares o policías. De hecho, ETA es mi grupo armado favorito y no me ando por las ramas». Este es uno de los tuits que escribió una cacereña en la renombrada red social X - antes Twitter - y por los que la Audiencia Nacional la ha condenado a una pena de prisión. En el dictamen, que está fechado en julio de 2024 y al que ha tenido acceso este diario, la Sala de lo Penal ha sentenciado a una mujer nacida en Alcántara aunque residente en Navarra a dos años de prisión y a una multa de 6 euros diarios durante 15 meses -2.700 euros- por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Los contenidos por los que ha sido condenada ya no se encuentran disponibles en la red social porque la Sala exigió la retirada de los tuits, al menos cinco, en los que a través de su perfil ensalzaba la violencia de la banda terrorista. En la causa se presenta como acusación el partido político Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Tal y como recoge la sentencia, fue en febrero de 2024 cuando el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó incoar las diligencias tras la denuncia. Tras un periodo de instrucción, el Juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dictó auto de apertura de juicio. Fiscalía y acusación particular pidieron dos años de prisión. La acusada reconoció los hechos y la pena se acordó por conformidad.

Los hechos se remontan a 2023

Los hechos probados se remontan a 2023. La acusada, mayor de edad y sin antecedentes penales, usaba una cuenta abierta en la red social con 630 seguidores y compartió cinco comentarios en su perfil en alusión a a la banda terrorista entre agosto de 2023 y enero de 2024. Entre los posts, escribió -textualmente- «La mayoría de muertos de ETA fueron policías, militares, políticos y ya sabemos porque debería llamarse accidente laboral», que recibió 35 visualizaciones, o «ni siquiera a las mujeres policías hay que violarlas, pero cuando lo hacían en comisaría con mujeres de ETA, muchas mirabais para otro lado, o gritabais a por ellas, ¿entendéis los principios de unos y de otros?.

En la sentencia, La Audiencia Nacional sostiene, aludiendo a la jurisprudencia europea, que «la libertad de expresión no puede utilizarse como paraguas o cheque en blanco para ensalzar a autores relacionados con el terrorismo fomentando sus actividades o ensalzándolas. No puede entenderse que alentar, jalear, aplaudir estos actos puedan tener amparo en la libertad expresión. Si así fuera y abriéramos la puerta de forma extensiva a hechos como los presentes se dejaría sin efecto el artículo 578 del Código penal -delitos de terrorismo-. «La libertad de expresión comprende la libertad de crítica, aún cuando la misma pueda molestar, disgustar o inquietar a quien se dirige, pues así lo que requiere n el pluralismo y la tolerancia, sin los cuales no existe sociedad democrática. Los hechos probados no suponen una crítica, ni una opinión, ni un uso democrático de las redes sociales. Se trata de un enaltecimiento de conductas violentas y busca reforzar el ideario de quien llevaron a cabo actos terroristas. Y ello conlleva reproche penal», concluye el dictamen.

