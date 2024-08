Las salas de cine cacereñas ganan 100.000 espectadores en un año

El verano es una época agradecida para las salas de cine porque ofrecen todo lo que el exterior no puede, entretenimiento y un espacio al abrigo de las altas temperaturas. Es habitual, de hecho, que con la motivación añadida del tiempo libre para quienes disfrutan de vacaciones, los pases acaben por ocupar gran parte de las butacas. No obstante, no solo la época estival ha sido recurso para los cacereños. Solo hay que revisar los datos para constatar que las salas de la provincia tienen más afluencia de la que se acostumbra a pensar.

Según la estadística que maneja el Ministerio deCultura en el ámbito de la exhibición cinematográfica, en un año Cáceres ha sumado 100.000 espectadores más a sus salas y ha pasa de 200.000 en 2022 a 300.000 en 2023 y suponen el 30% del público de la gran pantalla en Extremadura. En Badajoz, la cifra llega a los 700.000. Esta cifra no alcanza ni el 1% de los espectadores del país, que en 2023 llegó a los 76 millones de espectadores. Madrid y Barcelona siguen a la cabeza en materia de espectadores, con 15 y 10 millones, respectivamente.

Si se comparan los datos con la densidad de población, 390.000 habitantes de la provincia, casi uno de cada cuatro cacereño ha acudido a las salas de cine en el último año. Cierto es que de ese total de espectadores, un 80% (200.000) se decantan por películas extranjeras y un 20% (100.000) por películas españolas.

En términos de recaudación, la provincia cacereña también aumentó ligeramente, de los 1,3 millones de 2022 a los 1,7 millones de 2023. De ese total, 1,3 millones conforma la recaudación de películas extranjeras y 400.000 euros de películas nacionales. La recaudación total en España, según los datos del Gobierno central, ascendió a 493 millones, 410 millones correspondientes a películas extranjeras y 82,4 millones a películas nacionales.

En cuanto a infraestructuras, la provincia de Cáceres mantiene abiertas en 2023 5 cines y 20 salas de exhibición de los 16 cines y 60 salas que hay repartidas en Extremadura. En la comparativa por años, la provincia se ha mantenido estable a lo largo del año con una media de 5 y 6 cines abiertos siendo 2013 el año con una cifra mayor, 6 salas abiertas.

Lo cierto es que 2023 fue un año clave para las salas porque constató la recuperación tras las secuelas de la pandemia e hizo convivir a dos de los grandes estrenos de la cartelera que a lo largo de la temporada se han repartido los premios, Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Nolan.

Cierto es que ha influido también en este aumento de los espectadores la celebración a lo largo del año de la fiesta del cine, con precios reducidos para todas las películas que junto a los días del espectador (miércoles) e iniciativas como los lunes en Versión original -y precio reducido- han atraído al público a la gran pantalla.

Suscríbete para seguir leyendo