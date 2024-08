El acceso peatonal de La Cañada no solventa los problemas del barrio de Cáceres

Los vecinos del barrio cacereño de La Cañada verán (por fin) cumplidos uno de sus mayores deseos: el nuevo acceso peatonal. Sin embargo, esta reforma, que no se hará efectiva hasta principios de 2026 según las mejores estimaciones, no soluciona todas las carencias de una barriada que cuenta con unos 1.500 habitantes, en su mayoría jóvenes, que han visto como en los poco más de veinte años de existencia de la urbanización apenas se han llevado a cabo inversiones para combatir el evidente abandono existente en esta zona del extrarradio de Cáceres.

"El barrio está desatendido y aislado y parece que no nos queda otra que adaptarnos a lo que hay", afirma Juan Antonio Luna, residente desde los inicios de la urbanización. Para él, lo más prioritario es el nuevo acceso, en proceso tras más de dos décadas de reclamo vecinal. "Estamos sin salida porque, aunque se puede cruzar por el campo, cuando llueve o anochece no se atreve cualquiera", comenta Juan Antonio.

Este nuevo acceso peatonal forma parte de las obras de la Ronda Sureste de Cáceres, que se centran en un tramo de unos 3 kilómetros para conectar la N-523 y la autovía A-66 al sureste de la ciudad con la carretera N-521 y la autovía A-58 de Cáceres a Trujillo, al noreste de Cáceres.

Juan Antonio Luna, vecino de La Cañada. / Jorge Valiente

En lo que afecta a La Cañada, la remodelación, que ha comenzado recientemente, contempla una infraestructura que pretende resolver el histórico problema del acceso. Se construirá una glorieta y se dará conexión peatonal directa con la Ronda Sur y con la zona urbana de Cáceres, salvando las vías del tren mediante la construcción de una nueva estructura.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, declaró el pasado mes de julio en el acto de inicio de los trabajos que esta medida no solo facilitará "la entrada y salida de vehículos, sino también la conexión peatonal con el resto de la ciudad y, además, cierra toda la circunvalación de nuestra ciudad". Pese a ello, el recelo de sus ciudadanos se hace evidente: "A ver en qué acaba la reforma porque ya sabemos que dicen una cosa y luego acaban haciendo otra", comenta el vecino.

Según Bibiana Núñez, residente en La Cañada hace cuatro años pese a que sus hijos habitan desde hace más de veinte años, el barrio "es muy tranquilo pero parece un corral, estamos encerrados". Además, que el único acceso en coche se encuentre en una carretera nacional, la N-523, no convence a sus residentes. "Es un peligro, lo que deberían hacer es una entrada para vehículos, no solo un camino a pie", apunta.

Bibiana Núnez, residente en La Cañada, junto a operarios de Valoriza. / Jorge Valiente

Cruzar hasta el ferial es otro de los retos a los que se enfrentan los vecinos, que denuncian la ausencia de pasos de peatones para acceder. "El más cercano está en Nuevo Cáceres y es una vía donde los coches vienen a gran velocidad, con el peligro que ello supone", asegura Luna.

Carencias en limpieza

Además de la peligrosa entrada a la barriada y la mala conexión con el resto de la ciudad, los residentes destacan la escasez de limpieza en las calles y la falta de cuidados en el arbolado. Núñez apunta a que con el cambio de la empresa a cargo de las labores de limpieza, ahora en manos de Valoriza, "los barrenderos vienen con menos frecuencia y los jardines no están tan cuidados". Para Luna, la limpieza en el barrio está "un poco dejada" y es evidente que "hay mucho que mejorar". También hace hincapié en las molestias que está causando este abandono en el día a día de los que allí residen: "La vegetación no se cuida y hay zonas donde las ramas de los árboles o arbustos interfieren en zonas de paso, teniendo que quitarlas los vecinos cuando no es competencia nuestra solucionarlo".

El estado de la vegetación en una zona de la barriada cacereña. / Jorge Valiente

A su vez, apunta a que el pequeño parque ubicado junto a la Casa de Cultura La Cañada estuvo muy bien cuidado durante los primeros años pero, entre la dejadez y los recortes del ayuntamiento, ha terminado abandonado. "Siempre nos toca a los mismos barrios", comenta con resignación. Esta desatención en el cuidado de las zonas verdes provoca riesgos para los vecinos. Como la amenaza que supone el abundante pasto creciente en la zona, especialmente seco durante los meses de verano. Más aún si tenemos en cuenta que en terrenos cercanos a las viviendas a la urbanización se producen incendios todos los años (el último, el pasado domingo), aunque por fortuna hasta la fecha no han tenido consecuencias negativas. "Ya estamos acostumbrados, pero eso no quita que podamos tener miedo a que algún día el fuego pase a las viviendas", explica Núñez.

La vecina de La Cañada también lamenta la falta de actividad y de comercios en la urbanización, ya que el único negocio existente es la Multitienda La Cañada, a cargo de su hijo. "No se hace nada por darle vida al barrio. No hay ni siquiera un parque para personas mayores o un gimnasio, cuando están por todas partes", proclama.

Sin asociación vecinal

La falta de inversión en La Cañada y el abandono por parte de las instituciones ha llevado a que el hasta hace unos meses presidente de la Asociación de Vecinos La Cañada de Cáceres, Juan Carlos Vicente, haya optado por dar un paso al lado. Junto a él, también se ha marchado la junta directiva al completo, formada por cuatro personas.

Tal es la situación de dejadez que José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, asegura que no le sorprenden estas dimisiones. "La zona está muy dejada. En los barrios de la periferia apenas se invierte. La gente que dirige estos colectivos no ve futuro y acaba yéndose", asegura.

José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación Vecinal. / Carla Graw

El presidente vecinal subraya que "o se hace algo para revertir la situación" o el movimiento vecinal en Cáceres está "en serio peligro" de desaparición. "Te ves inútil, luchas por cambiar las cosas y terminas dándote cuenta que no es posible, por lo que acabas cansándote", señala el líder vecinal, que recalca que el deterioro imperante y el déficit de inversión en la urbanización, sumado al desgaste y la responsabilidad que conlleva el puesto, motivan la salida de las personas al cargo de estas asociaciones. "Acarrea un papeleo continuo, te asfixian económicamente y encima las inversiones aprobadas en los Presupuestos Participativos no se están llevando a cabo. Si fuera por los políticos, cada día quedarían menos asociaciones activas".

Sobre el nuevo acceso, "necesario hace muchos años", opina que es "una entrada más favorable desde la rotonda del ferial pero la gente de La Cañada va a seguir yendo a Cáceres por el mismo sitio", por la avenida Juan Pablo II, por lo que "no va a cambiar mucho la situación", reconoce el líder vecinal.

