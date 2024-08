Tapas sin fronteras

Superado el calor tropical, o al menos acostumbrado a él, y sobrevivido a mi primer tifón, toca empezar a disfrutar del país al que me mudé hace ya un par de meses, Filipinas.

Reconozco que una de los atributos que más me atraen de los lugares que visito es su gastronomía. Quizá sea porque los extremeños estamos muy bien acostumbrados a la buena comida, no solo por la calidad de nuestros productos, sino por su accesibilidad. No es normal, en la mayoría de partes del mundo, recibir una tapa de croquetas de jamón, por poner un ejemplo de tantos, como regalo por pedir una cerveza.

Sí es cierto que las tapas se han exportado con mucho éxito al extranjero y ahora pueden encontrarse con facilidad en lugares que antes nunca habían oído hablar del gazpacho. Yo he visto “taperías” en Johannesburgo, Ámsterdam, San Francisco e incluso en Manila. Pero en todos estos sitios tienen algo en común que las hace diferentes a las de nuestra tierra: no son gratis y, a menudo, ni siquiera son baratas. Como ejemplo, hace no mucho pagué la friolera de ocho euros por cinco pimientos del padrón en una terraza de un restaurante vienés. En ninguno de estos lugares te ponen ni unos tristes cacahuetes al pedir algo de beber. Las tapas en el extranjero se asocian con porciones muy pequeñas y con frecuencia son consideradas como un producto delicatessen.

Además, han transcendido la concepción de la comida española para aglutinar una visión hispanoamericana de la cocina, añadiendo un popurrí de opciones que pueden incluir en la misma carta cochinita pibil y patatas bravas. También churros, que en el extranjero ya no se ven como un producto español, sino un producto “en español”. Otro ejemplo vivido en persona: encontrarme en Bucarest comiendo churros servidos en un sombrero mexicano.

En Sudáfrica vi con mis ojos una paella (pronunciada pa-e-la), que habría matado de un infarto a un purista valenciano, porque mezclaba carne, pescado y… ¡chorizo! El chorizo, de hecho, se ha popularizado fuera de España, hasta el punto de que se considera un producto de lujo. También el queso manchego, que empieza a verse como una opción más interesante que cualquier queso francés. Y tenemos que hablar de las croquetas. No hace mucho vendían, en una conocida cadena de supermercados británicos, croquetas congeladas con sabor a paella de chorizo. El combo definitivo.

¿Qué hacemos con este sacrilegio que están perpetrando alrededor del mundo sobre nuestros platos más típicos? Mi respuesta: disfrutarlo. Sin experimentación no habríamos alcanzado ninguna de las recetas que ahora nos parecen las más normales del mundo. La misma paella no habría podido convertirse en nuestro plato nacional si no hubiera llegado antes la importación del arroz desde Asia. La tortilla de patatas, que en el extranjero se llama tortilla española, se hace con un ingrediente, la patata, que hasta hace quinientos años solo se podía encontrar en América.

Lo bueno de la comida es que no le pertenece a nadie y todo el mundo tiene derecho a interpretarla a su manera. En Filipinas lo han entendido así, y es posible encontrar muchos platos que suenan como en España, pero que en realidad ya son suyos. En una carta de un restaurante filipino es fácil encontrar ensaimadas (que son una especie de cruasán con queso y chocolate por encima), adobo (que se prepara con salsa de soja), asado (que puede encontrarse como relleno del pan chino) y hasta San Miguel. Esta cerveza tan “nuestra” es también la cerveza nacional de Filipinas, un vestigio del paso de los españoles por este país, y que ahora es parte de su cultura, hasta el punto de que la llaman San Mig de forma cariñosa y que han creado una versión más ligera que sirven con hielo.

Dicho esto, y apreciada la reinterpretación de los platos españoles que hacen por estas tierras, también tengo que reconocer que como las croquetas de mi madre no hay otras, y que el otro día, cuando en un supermercado de Manila me encontré con una lata de pimentón de la Vera (¡el de verdad! Con el mapa de Extremadura luciendo en uno de sus lados), casi se me salta una lagrimilla. Lo compré sin pensarlo y ya tengo la lata de pimentón en el estante de la cocina, entre la salsa de soja y el vinagre de arroz, todos enriqueciendo mi vida, literal y metafóricamente hablando.

Suscríbete para seguir leyendo