«En España no tenemos una industria del cine muy fuerte y muy grande»

¿Cómo es hacer una adaptación de un clásico?

Da respeto y admiración, son dos cosas encontradas. Tienes que respetar la obra ajena, pero al mismo tiempo ser capaz de meter tu propia voz dentro de ella. Lo que he hecho realmente es una adaptación libre y he introducido la película de Saura en la mía, son complementarias los dos largometrajes.

¿Cómo y cuándo surgió esa idea?

Esto surgió hace ya como seis años, cuando estaba precisamente en Cáceres en la Filmoteca de Extremadura presentando una de mis películas. Estaba pensando en mis nuevos proyectos y quería hacer un ‘remake’, porque realmente nunca se había hecho ninguno de un clásico del cine español. En ese momento se estaban estrenando algunos norteamericanos e italianos. Curiosamente en España no se hace, creo que tiene que ver con la poca autoestima que tenemos y el poco reconocimiento que hacemos de lo nuestro. Como admiro muchísimo al director Carlos Saura me pareció que era el autor perfecto, se adapta a mí y pensé que ‘La caza’ podía tener uno interesante. Fui a casa, la leí e inmediatamente pensé que quería hacerla con mujeres, que después de 60 años teníamos que contar todo lo que había cambiado y en lo que no había cambiado, eso sería un diálogo interesante. El film de Saura habla de temas universales y atemporales, de alguna manera yo podía cambiar el género y el tiempo y no pasaría nada.

¿Y por qué dice que Carlos Saura se adapta a usted?

Mi cine anterior tiene algo de Saura. Hay temas que trata que yo ya he tratado en mis largometrajes anteriores como el abuso de poder o la desigualdad social. El texto de ‘La caza’ me es afín, resuena en mí y de alguna manera supe cómo encararlo. Para mí es una película muy personal, la siento como muy mía, me pareció muy interesante como la voz de Saura y la mía se fusionan y acaban convirtiéndose en una cosa que me parece muy cercana.

Desde el primer momento pensó en Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo, ¿por qué ellas?

Desde el primer momento quería hacer algo muy mío y distanciarme mucho de la película de Saura. No tenía sentido hacer la misma película 60 años después. Me pareció que tenían que ser mujeres quienes la protagonizarán y que tenía que ser divertida y atractiva, muy contemporánea y que hubiera cierto humor negro. Pensé desde el minuto que tenían que ser mujeres adultas y que tuvieran un contacto popular. Uno que nos hiciera sonreír sin querer en cuanto las viésemos en pantalla. Va a ser un film más complejo y al ser en femenino me pareció que tenía que ser más rico en muchos elementos y que también las mujeres tenían que diferenciarse, tener mucha personalidad y quienes mejor cumplen con esto son ellas.

¿Qué similitudes va a haber entre ‘Día de caza’ y ‘La caza’?

Se parecen muchísimo y al mismo tiempo son totalmente diferentes. Pero ‘Día de caza’ funciona como una película independiente, tú puedes verla y sin haber visionado antes el filme original y entenderla perfectamente.

Cuando se hace adapta un clásico la gente siempre critica porque quiere verlo exactamente igual con respeto a la original, ¿teméis esas críticas?

No temo las críticas. Construir la película es un logro en sí mismo, que por fin se haga un ‘remake’ de un clásico del cine español y que se cree un diálogo con nuestra tradición cinematográfica. Además, la película está quedando increíble y creo que le va a gustar mucho a la gente. Es una película abierta para el público es de autor, más abierta y amable con el espectador.

¿Quiere dirigir otra adaptación? ¿Le ha echado el ojo a algún clásico?

Me encantaría, pero todavía no tengo ninguna en mente, hay muchas películas que son maravillosas en la historia del cine español. Yo creo que después de esta película empezarán a salir más ‘remakes’.

Como director, ¿qué es lo que te gusta dirigir?

A nivel temático yo soy bastante amplio. Voy cambiando mucho de temas, pero hay algunos que toco más como el abuso de poder o la desigualdad social, el rencor social y la historia de España. Los temas más vigentes de la sociedad española siempre me han interesado. Esta película tiene mucho que ver con España, es muy española en ese sentido y al mismo tiempo es universal.

¿Cómo es ser director en España?

Es difícil porque no tenemos una industria muy fuerte y muy grande. Somos muchas personas intentando dirigir nuestros proyectos y lleva mucho tiempo, requiere de mucho dinero y de mucha gente. Ahora solo hay películas muy pequeñas radicales de autor o películas más grandes y comerciales. Es difícil financiar proyectos de este estilo que estén en un lugar intermedio.

¿Cómo cree que ha llegado el cine español a esta situación?

Supongo que es por una política cultural deficiente, que no apoya ni mete dinero en el cine, que no lo considera un arte importante como sí ocurre en Alemania, en Italia, en Reino Unido o en Francia, países que invierten muchísimo dinero en la cultura y en el cine.

¿Cuál sería tu mayor logro como director?

Creo que hasta ahora he mantenido mi propia voz, que eso ya es bastante. Esta es mi quinta película de ficción y he conseguido mantener mi personalidad arriesgando, luchando y trabajando mucho, pero he conseguido mantener esa mirada mi visión particular, ese es mi mayor logro.

¿Y opina que en España hay muchos directores que mantienen su personalidad?

Por suerte hay unas cuantas personas que están intentando y luchando por seguir trabajando y haciendo lo que creen. Creo que un crisol de miradas es lo que enriquece todo, que seamos muy variados, que los temas sean variados y que se enfoquen distintos temas bajo distintas miradas.

