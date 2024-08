El promotor del complejo budista de Cáceres sobre la petición de implicar a la Administración: “Fue a título personal”

El presidente de la Fundación Lumbini Garden (FLG), José Manuel Vilanova, y promotor del complejo budista en Cáceres ha aclarado que las declaraciones vertidas, y recogidas por el Periódico Extremadura, pidiendo a la Administración que se “implique en este proyecto cultural, turístico y religioso” las ha realizado a “título personal”.

“En concreto, se trata de un comentario mío hecho como José Manuel Vilanova, no como presidente de la FLG”, expresa el promotor acerca de sus declaraciones en torno a su “deseo” de que tanto el Gobierno central, como autonómico y municipal “presten mayor atención al proyecto ‘Gran Buddah” y les instaba a “invertir” para “asegurar su construcción”.

Al respecto, Vilanova ha subrayado que para hacer una solicitud formal a la Administración de este calado “se requiere una aprobación por mayoría del patronato” de la FLG “para poder instar a las administraciones”. Vilanova hizo extensible sus declaraciones a través de sus redes sociales.

“Mi intención fue simplemente hacer unos comentarios a mis seguidores sobre unas recomendaciones a sugerir a las administraciones, planteando una idea que consideramos valiosa”. Y ha pedido que estas palabras no se malinterpreten como “una súplica por financiación. Y haciéndolo a título particular, no como presidente de la FLG”.

Fuerte inversión

A juicio de Vilanova, los beneficios sociales “en términos de proyección internacional de la imagen de Cáceres, Extremadura y España”, así como los “beneficios económicos y turísticos y de repercusión mediática, serán muy superiores a su inversión”, según expresaba en su Facebook. Una inversión que se ha llegado a cifrar en varias ocasiones en hasta 200 millones de euros.

El macro complejo budista se prevé construir en el valle de Santa Lucía, tras descartarse el Arropez, en virtud de unos terrenos sobre los que la FLG ha realizado una opción de compra. Compra que no se efectuará hasta que los trámites burocráticos y las licencias preceptivas estén superadas.