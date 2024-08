Gatos y palomas invaden las calles de Cáceres

Cáceres continúa dando pasos en su estrategia para controlar las colonias de gatos callejeros y de palomas existentes en la ciudad. Sin embargo, las asociaciones y protectoras de la ciudad consideran «esencial» que esta labor se lleve a cabo de forma conjunta y con la colaboración de todas las partes implicadas.

La presencia de estas poblaciones pone de manifiesto la necesidad de realizar una precisa gestión sobre estas especies que se integran en los núcleos urbanos o rurales y que constituyen, cuando su control es el adecuado, un valor añadido para el atractivo de la ciudad, recibiendo los cuidados de la población, voluntarios y asociaciones. El objetivo del control de estas colonias es brindar un entorno seguro y saludable a estos animales, previniendo la propagación de enfermedades y limitando los múltiples peligros a los que se exponen diariamente.

En referencia a las colonias felinas, en Cáceres se distribuyen en cuatro distritos: norte, sur, este y oeste. «Habrá unas 15 o 20 colonias en cada uno», asegura Laura Varaldi, gestora del Refugio de Animales San Jorge de Cáceres. Según ella, el número no ha aumentado en los últimos años, sino que «había muchas ocultas que han salido a la luz al comenzar a gestionarse».

Palomas en el casco antiguo. / Jorge Valiente

Para el control de estas colonias felinas, el Ayuntamiento de Cáceres sacó hace escasos días a licitación el contrato de suministros y servicios para el Plan de Gestión Integral de Colonias Felinas de Cáceres por valor de 90.000 euros. Un plan que pretende dar respuesta a la necesidad de gestionar de manera «eficiente, eficaz y responsable» la población de gatos que habitan en las calles de Cáceres, según señaló el concejal de Medio Ambiente de la capital cacereña, Pedro Muriel. El edil subrayó que no se trata de un plan de esterilización felina, sino del control poblacional de estas colonias, de la estabilización y reducción del número de gatos a través del método CER (Captura - Esterilización - Retorno). En la práctica, este proceso implica la captura de los gatos, su esterilización para evitar que sigan reproduciéndose y su posterior liberación en el lugar donde fueron encontrados. Del mismo modo, incluye visitas periódicas para el seguimiento y control de las colonias y la emisión de informes al servicio municipal.

Según Isabel Alcalá, presidenta de la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, con décadas de experiencia en protección animal y en la castración de gatos callejeros, «el método CER es el único que se ha demostrado efectivo para evitar más gatos en las calles, contabilizar los que conviven con nosotros y controlar posibles enfermedades».

Una labor multidisciplinar

Este plan nació en 2022 y, desde entonces, ha contado con la implicación de veterinarios, protectoras y voluntarios. En cambio, Alcalá señala que en esta ocasión no se ha contactado con ninguna asociación, pese a que el desarrollo del plan ha sido realizado gracias a las coordinadoras voluntarias (que son parte de las diferentes asociaciones de la ciudad), y de los ciudadanos «que en muchos casos con su esfuerzo, su propio dinero y tiempo alimentan, cuidan y llevan a castrar a los gatos comunitarios».

La asociación Zoonia, especializada en la castración de gatos callejeros, ha sido parte fundamental desde su creación, acompañando a las asociaciones durante su desarrollo. Un plan pionero y avanzado por el que el gobierno municipal ha obtenido una de las subvenciones más elevadas, los 90.000 euros de la licitación.

La presidenta de Zoonia, Esther Esquembre, se muestra sorprendida porque tanto la licitación como la formación estén dirigidas exclusivamente al Colegio de Veterinarios y al Hospital Clínico Veterinario de la UEx, ya que considera que la gestión de estas colonias es una labor multidisciplinar: «La formación no solo es sobre salud, espacio sanitario o protocolos de esterilización, sino un trabajo comunitario que incluye aspectos como la gestión de conflictos con el vecindario», explica. Por ello, aunque «hasta ahora no ha habido contactos», expresa su total disponibilidad para colaborar en la formación.

Laura Varaldi en el Refugio de Animales San Jorge de Cáceres. / Jorge Valiente

Para Varaldi, la gestora del Refugio San Jorge, es una buena noticia que «un proyecto tan trabajado» salga a licitación. Junto al Hospital Clínico Veterinario de Cáceres, llevan unos diez años castrando gatos callejeros en la ciudad. «Sin ese trabajo, la situación actual sería un despropósito y gracias a ello actualmente existen colonias castradas al 90 o 95%», indica. No obstante, tras ver el informe donde se incluye el dinero presupuestado, hay aspectos que, a su juicio, generan dudas: «Aparecen precios que no se ajustan a los del mercado actual, no sabemos cuándo se van a llevar a cabo los cursos de formación o porqué todo el dinero presupuestado tiene que emplearse antes de finalizar 2024 salvo que haya una prórroga, cosa poco probable», afirma.

A su vez, reclama más facilidades por parte de las autoridades y de la Administración: «Que no se pongan obstáculos y se faciliten los trámites y el papeleo».

Al igual que Isabel Alcalá, que pide más apoyo por parte de las instituciones puesto que «en general nunca se han molestado demasiado por el bienestar animal». También reivindica la importancia de la formación: «Que se desarrolle sin molestar a nadie, que la gente entienda que el plan evitará más camadas, suciedades y molestias y mejorará la convivencia con unos animales que llevan con nosotros miles de años».

De esta forma, exige que los gestores y alimentadores de las colonias deberían estar identificados con una tarjeta que solicitaron el pasado año al ayuntamiento y que aún no han recibido.

Sobrepoblación de palomas

Por su parte, las colonias de palomas suelen congregarse en plazas, parques y edificios históricos de la capital cacereña, donde encuentran un ambiente propicio para anidar y alimentarse. Sin embargo, en ocasiones son vistas como una plaga por los problemas que generan: sus heces son corrosivas y pueden dañar monumentos históricos, edificios y mobiliario urbano. Además estas aves son portadoras potenciales de enfermedades. Unos factores que han llevado a las autoridades municipales a considerar estrategias para controlar su población.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, dijo el pasado mes de marzo que se retomarán los trabajos de control de las colonias de palomas que han proliferado en la ciudad, sobre todo en el centro histórico, donde están dañando los monumentos, por lo que se estudia la forma de actuar.

Suciedad en el centro de Cáceres provocada por palomas. / Jorge Valiente

Por el momento se han celebrado reuniones con empresas especializadas en el control de este tipo de plagas porque existen varios métodos como el de la esterilización, el traslado en jaulas a otro lugar o, incluso, el uso de halcones de forma disuasoria.

Al respecto, Isabel Alcalá indica que, aunque la población de palomas no depende de su asociación, «para su control deberían fijarse en otros ayuntamientos que han abordado el problema con más éxito, como Barcelona o Cádiz, con métodos éticos y no destructivos».

La visión de hosteleros y vecinos del casco antiguo

La presencia de estas colonias, especialmente las de palomas, genera disconformidades entre los hosteleros y vecinos de la ciudad y, más en concreto, del casco histórico. Iker Isasi, hostelero del restaurante Esencia, cree que son una gran plaga que genera molestias. «Nos repercute porque se acercan a las mesas e incomodan a los clientes, por lo que estaría bien que tomaran medidas para controlar la sobrepoblación» de esta especie. Así como Miguel Rodríguez, empleado de un negocio en la plaza Mayor, quien afirma que las palomas «generan mucha suciedad e incluso se suben a las mesas y acaban rompiendo cosas», asegura. Un problema para el que no ve solución «ni a corto ni a largo plazo» debido a que la situación va «cada vez a más».

El presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, destaca que las colonias de palomas suponen un problema importante para muchos vecinos, especialmente por la cantidad de excrementos que generan, perjudicando al patrimonio de la ciudad. Según Honrado, los vecinos abogan porque se realice una gestión de manera ética e incluso «hay algunos que se ofrecen como voluntarios para su traslado a lugares o centros especializados».

El líder vecinal afirma que hay edificios cerrados o abandonados en Cáceres donde esta especie tiende a propagarse fácilmente, fomentando de esta forma la sobrepoblación, por lo que «sería recomendable incidir en estos aspectos para reducir la población en base a los métodos adecuados».

Sobre las colonias felinas, Honrado menciona que llevan varios años trabajando en el control de algunas de ellas, ayudando a reducir las plagas de roedores, además del atractivo que suponen para los visitantes.

En consecuencia, concuerda con las protectoras y asociaciones en que el control de ambas colonias es un proceso que «debe contar sí o sí» con la colaboración de estos colectivos y asegura que sería un grave error por parte de la administración rehuir de estas personas «que son quienes están a pie de calle, en contacto directo y que incluso realizan colectas o ponen dinero de su bolsillo para la alimentación y el control de estas colonias».

