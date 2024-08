El mundo en un taxi

Debemos mucho los periodistas a los taxistas del mundo. A menudo son el primer punto de contacto con la realidad de un nuevo país. Son los primeros autóctonos que nos encontramos al llegar al destino y los últimos que nos ayudarán a bajar las maletas cuando nos estemos marchando.

Los taxistas y, por extensión, los conductores de otros vehículos alquilados, han ayudado a cubrir conflictos en lugares recónditos, funcionando como guías, traductores y guardaespaldas al mismo tiempo. Y como tal, han sufrido las consecuencias de estas situaciones, con el agravante de que cuando el periodista regresa a su país de origen, el conductor se queda para enfrentarse a las consecuencias del problema. El foco mediático se apaga, pero el fuego no se ha extinguido.

En zonas donde no hay guerras ni problemas graves, que afortunadamente son todas en las que he vivido (y es un buen momento para recordar lo afortunados que somos porque sea así), los taxistas sirven para tomar la temperatura del país, tanto política, como social y, a menudo, deportivamente.

Cuando vivía en Bucarest o Zagreb, me resultaba muy sencillo comenzar una conversación con casi cualquier conductor, porque en cuanto mencionaba que era de España, me devolvían una pregunta inmediatamente: “¿Real Madrid o Barça?” Después de varios intentos de explicar que mi equipo es el Athletic de Bilbao, y tras varios fracasos de comprensión (porque a pesar del cariño que le tengo, en el extranjero no es tan conocido como en nuestro país), he decidido simplificar y tirar hacia el Real Madrid, porque es más universal y, puestos a elegir, también he vivido en Madrid muchos años de mi vida. Así que durante el breve trayecto que duran mis viajes en taxi, soy un madridista más. Y es un buen momento para pedir perdón a los Athleticzales que me leen, prometo que en cuanto me bajo del vehículo vuelvo a apoyar a los hermanos Williams como el que más y que paseo con orgullo la camiseta de Iñaki por el centro de Manila.

Gracias a la llave del fútbol, es fácil entablar una conversación con personas que experimentan de primera mano la realidad de unos lugares que, como extranjeros, a menudo nos cuesta conocer en profundidad. Porque por mucho que queramos, no es tan sencillo salir de la burbuja de expatriados, y estos momentos fugaces de conversación, bien aprovechados, representan una experiencia muy valiosa.

Sin embargo, en los taxis de Filipinas no me sirve el truco del fútbol, porque aquí, aparte de a Messi y a Cristiano, que ya forman parte de la cultura popular, a nadie le interesa el fútbol. El deporte más popular en Filipinas es el baloncesto, por influencia de los Estados Unidos, que colonizaron las islas justo cuando España terminaba de perder sus colonias en aquel 1898 que tanto se estudia en las clases de historia en nuestro país.

Lo bueno es que, precisamente por este pasado conjunto, me ha resultado muy fácil encontrar otro “rompehielos” para comenzar una conversación con el taxista de turno, y no es otro que el de nuestro propio idioma. El castellano, después de más de 300 años de presencia española en Filipinas, ha dejado multitud de palabras en los múltiples idiomas que se hablan en las islas. Escuchando una conversación entre dos filipinos, es fácil sorprenderse entendiendo determinadas palabras en medio de un idioma a priori incomprensible, como pueden ser vocablos como “pero”, “seguro”, “cuchara”, “ventana” o “hielo”.

También utilizan, para saludar, la expresión “kumusta”, que significa exactamente lo que parece, y que me sirve como introducción ante cualquier taxista. Los conductores en seguida piensan que hablo tagalo y me preguntan, curiosos, que cómo he aprendido tan rápido su lengua. Y gracias a este intercambio puedo entablar conversaciones que me han llevado a aprender que muchos de los abuelos de la actual generación hablaban castellano, que hace unos 40 años dejaron de estudiar el español como segunda lengua en el colegio y que muchos chóferes piensan que España está en un lugar indeterminado junto con México y Brasil. Esta última afirmación podría denotar una gran ignorancia, pero antes de juzgar debemos pensar si nosotros somos capaces de situar Filipinas en el mapa sin dificultad y de nombrar un par de países con los que tenga frontera marítima.

Me suelo bajar del taxi habiendo aprendido alguna palabra nueva en tagalo (“tráfico” es otra de las fáciles) y habiendo enseñado que México y Brasil están, de facto, tan lejos de España como Filipinas de América. Y así, taxi a taxi, voy avanzando y conociendo este nuevo país del que tanto me queda aún por descubrir.

