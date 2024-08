Quejas en Colón: "Es inadmisible la falta de cuidados en las zonas verdes de Cáceres"

El estado de los espacios verdes y el arbolado en el entorno de la plaza de Colón de Cáceres ha llevado a que algunos ciudadanos pidan una mayor conservación y saneamiento para subsanar las actuales condiciones.

Entre ellos se encuentra Adrián Alcalá, un cacereño que lleva poco más de un año a cargo de un bar en la rotonda de Colón y que demanda soluciones al ver cómo afecta a su negocio. «No es una crítica, sino un reclamo», subraya. Según expone, recientemente han talado algunos árboles en la zona donde se ubica su terraza «porque decían que estaban muertos». Una decisión que cuestiona ya que, aunque reconoce no tener conocimientos sobre el tema, «hay conocidos que me han dicho que no era necesario cortarlos», puntualiza.

No obstante, lo principal es que esta medida ha provocado una considerable reducción de la amplia zona de sombra con la que contaba para su terraza, perjudicando de esta forma a los clientes que quieren sentarse durante estos meses de altas temperaturas.

Adrián Alcalá, vecino de Cáceres, muestra el estado de la vegetación en el espacio del que dispone para la terraza de su bar. / Carlos Gil

"No es agradable para los clientes ni para los ciudadanos que haya zonas donde casi no es posible pasar" Adrián Alcalá

A su vez, asegura que «al haberse talado los árboles, la maleza está brotando más de lo normal» y la dejadez en cuanto al cuidado de los arbustos afecta a su negocio y dificulta el tránsito de las personas. «He pensado en coger unas tijeras y podarlo un poco. No sé si me traerá problemas, pero esto no es agradable para los clientes ni para los ciudadanos ya que hay zonas donde casi no es posible pasar», comenta Alcalá, quien también sostiene que hay varios arbustos que, a su juicio, «sobran porque solo atraen bichos y provocan suciedad».

Una situación que contrasta con el entorno de Virgen de la Montaña (justo al lado de la plaza de Colón) donde «sí se mantienen bastante bien» los espacios verdes. Igual que en el barrio donde reside, Cáceres el Viejo, donde señala que se está llevando a cabo un tratamiento semanal del césped y de las zonas verdes, que se conservan en buen estado.

Pilar Acedo, vecina de Cáceres / Carlos Gil

"La zona de la plaza de Colón es preciosa y debería estar mucho más aprovechada" Pilar Acedo

Otra de las opiniones críticas con el panorama actual respecto al mantenimiento y cuidado de los espacios verdes es la de Pilar Acedo, una vecina de Cáceres que admite estar «cabreadísima» y que considera «inadmisible la falta de cuidados en las zonas verdes». Acedo confiesa que ha realizado varias denuncias a través de redes sociales sobre determinadas situaciones pero las instituciones continúan sin hacer nada al respecto.

«La zona de Colón es preciosa y podría estar mucho más aprovechada. Sin embargo, se ven las palmeras secas y sin limpiar y hay mucha vegetación que crece y necesita un mantenimiento más constante», sostiene.

Además, destaca que ha presenciado de primera mano la tala de alguno de los árboles afectados en el entorno de Colón y que, aunque es cierto que por fuera se apreciaba que no estaban en las mejores condiciones, el interior no se observaba que estuviera mal, por lo que no acaba de comprender esta decisión.

En su opinión, la culpa del escaso cuidado y la falta de limpieza en las zonas verdes no recae sobre el personal de Valoriza, que pone todo de su parte para el cumplimiento de sus labores. «Ellos realizan bien su trabajo, pero no dan a basto con todo el mantenimiento necesario en la ciudad». Aún así, cree que la situación «ha mejorado» respecto a años anteriores pese a que «continúa sin ser suficiente», sentencia Acedo.

