La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres pide toldos, microclima y plantar árboles

Turistas y cacereños buscando la sombra para poder refugiarse del intenso calor en la plaza Mayor y en otras islas de calor de la ciudad es la escena más recurrente que se observa durante el verano, pero sobre todo los días en los que hay ola de calor. La mayoría prefiere ir a primera hora, ya que en las horas centrales es más difícil de estar por las altas temperaturas. Los establecimientos hosteleros de la plaza Mayor, la isla de calor más grande de Cáceres, sufren a diario las consecuencias de haber poca sombra, apenas hay árboles que las ofrezcan. Por ello han tomado diferentes medidas para paliar esta situación.

Uno de ellos es el restaurante Zeri’s Food & Drinks. Su encargada, Nidia Cortés, explica que para mitigar el calor han tenido que comprar un sistema de microclima, «hasta eso hemos llegado para poder tener clientes fuera, eso nos baja un par de grados o tres la temperatura». Sin embargo, ello no ha sido suficiente. Han tomado la decisión de cerrar el bar desde las 16.30 hasta las 20.00 horas por la bajada de clientes durante ese horario. Cree que la solución pasa por plantar más árboles.

«Lo sobrellevamos de muy mala manera porque solamente tenemos los ventiladores con aspersores de agua y las sombrillas», cuenta el propietario del restaurante Señor Pato, Emilio Rey. Afirma que las altas temperaturas en la plaza Mayor podrían ser más soportables con el sistema de regadío instalado en ella y que, dice, «solamente funciona en los días del Womad». Las consecuencias de las altas temperaturas son palpables. Incide en que «aquí no hay nadie de 17.00 a 18.00 horas de la tarde, el turismo no viene al centro porque aparte de no haber sombra, tampoco hay fuentes que haga que las temperaturas sean un poco más frescas».

Además, Rey matiza que locales hosteleros de la zona han pedido, de manera conjunta, al consistorio que un decorador haga un cerramiento para todas las terrazas de manera que sean iguales para así poner aire acondicionado.

Por el contrario, el dueño de la cafetería Cáceres, Manuel Rey, opina que «la plaza está bien como está, es funcional», pero incide en que echa en falta una fuente para bajar la temperatura.

La plaza Mayor no es la única isla de calor de Cáceres. Otra zona en la apenas hay sombra es la calle San Pedro de Alcántara. Uno de los vecinos por los que pasa por esta zona es Diego Pedrera, quien afirma que prefiere como estaba antes la calle porque «había más arbolado, los árboles eran más grandes y daban más sombra». A su juicio, el urbanismo que se decanta más por el acerado «no piensa en los ciudadanos». Pide árboles más frondosos o algún tipo de lona o pérgola.

«Pasamos por esta calle buscando la sombra, donde da el sol ni se toca porque hace muchísimo calor, encima las baldosas acumulan mucho calor, por la noche, que debería de estar más fresco, sigue igual», ha señalado Monserrat Sánchez Lozano. Cuando pasea con sus perros subraya que tiene que cogerlos en brazos cuando pasea por la zona soleada porque «se queman las pezuñas».

Otra cacereña que pasea todos los días por esta vía es Consuelo Urdiales, quien señala que «había un jardín en esta calle, pero lo quitaron, se nota que hace mucho calor, pero debería haber algún tipo de aliciente», como árboles o microclimas.

Así, el ayuntamiento ha avanzado a El Periódico Extremadura que se van a estudiar medidas para paliar las islas de calor. En concreto, se van a plantar unos 70 árboles en la recién renovada avenida San Blas. Los alcorques, es decir, los huecos en los que se plantan los árboles, ya están construidos en la zona.

