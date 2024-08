Sin noticias del parque acuático de Casar de Cáceres

A finales de la pasada primavera la previsión era que la obra se iniciara en el corto plazo, con 45 millones de euros de presupuesto. De hecho, según confirmaba entonces la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, la previsión de los propios promotores del parque acuático (la empresa Daimdon SL) era iniciar las obras este verano. Pero por los terrenos de la zona de ‘El Higueral’no asoman las máquinas y tan solo se observa el cartel de la Junta de Extremadura que anuncia que se trata de una propuesta declarada Proyecto de Interés Autonómico (Premia).

Sin financiación

El problema reside en la financiación. «Hasta que la empresa no recibe los incentivos regionales la obra no va a comenzar», lamenta la regidora casareña. Unos incentivos que, según confirman desde el Gobierno regional no se han comunicado desde el Gobierno central. Ya que los Incentivos Económicos Regionales son ayudas que concede el Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial en los diferentes territorios.

No obstante, desde el Ejecutivo central recalcan que el Programa de Incentivos Económicos Regionales es un «sistema de ventanilla abierta durante todo el año», de manera que los proyectos «se van recibiendo de forma continua y la tramitación puede prolongarse más allá de un ejercicio». Y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evalúa una media anual superior a los 200 expedientes.

Aun así, la alcaldesa casareña espera que la resolución «no se demore más allá de este semestre». Ya que es uno de los proyectos que más expectación ha generado en los últimos años, desde que se anunciara en el verano de 2021 (en plena pandemia de la covid). El proyecto de parque acuático en el Casar de Cáceres ya ha sufrido varios avatares técnicos, administrativos y también críticas de colectivso ecologistas, centradas sobre todo en el uso del agua que se hará en este macro parque de ocio, cuya plantilla alcanzará el medio centenar de trabajadores, toda vez que las instalaciones hayan abierto sus puertas.

¿2025?

Queda en el aire si se mantiene la fecha de apertura para la próxima temporada estival de 2025. De hecho, las obras no deberían sobrepasar los 9 meses de duración, por lo que de empezar este verano-otoño, el parque podría estar listo en la primavera-verano del próximo año.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la declaración de este parque (en la legislatura anterior) como uno de los proyectos de interés autonómico (Premia) supusieron un espaldarazo a la propuesta. No obstante, la resolución de las ayudas de los incentivos regionales sigue suponiendo un escollo definitivo.

45 millones

Los promotores aspiran a recibir esas ayudas para financiar parte de la inversión, que se ha disparado hasta los 45 millones de euros, frente a los 24 previstos en un principio, debido al aumento de los costes de los materiales, desde que se anunciara la construcción.

El proyecto inicial se basa en una de las atracciones de este tipo más grandes del mundo: el parque temático ‘Land of Legends’ de Turquía. Precisamente, la promotora del proyecto extremeño encargó en el país turco la construcción de los toboganes, pero el retraso en la licencia de obras provocó problemas logísticos con el material. A los que se sumó la tormenta inflacionista y la escalada de precios de los insumos, que ha provocado que la inversión final sea un 10% más cara.

Los recursos hídricos también han sido uno de los principales escollos para dar luz verde al proyecto; así como los vertidos y las vías de entrada y salida. Por eso, en junio de 2022 la Junta solicitó un informe ambiental para la instalación y concluyó que debía realizarse una evaluación ordinaria y no simplificada como la que se había hecho entonces.

Un trámite administrativo de mayor duración, que también ha demorado el proyecto considerablemente y que se resolvió de forma favorable.