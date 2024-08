«Me duele que se demuela porque me he criado aquí, desde pequeñito mis padres me traían aquí. Aquí tenemos esto y da pena que con el poco tiempo que me quede se tiren los huertos. Cada vez que pase por la calle y mire que ya no esté el huerto mío de toda la vida, pues se me caerán las lágrimas». Este es el caso de Doroteo Aparicio, uno de los cinco hortelanos que tienen casas en la calle Alto De Fuente Fría, situada en la Ribera del Marco. Es quien lleva más tiempo yendo a ese lugar, más de 60 años.

A partir del mes de septiembre se prevé la demolición de una treintena de edificaciones presentes tanto en la Ribera del Marco como aquellas situadas cerca de la calle Alto de Fuente Fría, Aparicio tiene una de ellas.

Así viven sus últimas horas en la Ribera del Marco de Cáceres antes de que derriben sus casas / Carlos Gil

Su casa en la parcela se encuentra rodeada por un pequeño riachuelo y una parte del techo está decorado con racimos de uvas, un remanso de frescor rodeado por sus huertos. Allí pasa prácticamente todas sus mañanas cuidando su huerto, donde planta diferentes productos como tomates, higos, frutas, peras, ciruelas y toda clase de árboles. Una vez que comienzan a subir de forma considerable las temperaturas. «Hago todo lo que tengo que hacer en el huerto y después por la tarde estoy en casa para descansar», ha incidido.

La razón por la que van a echar abajo las edificaciones de esta calle es por la construcción de un parque. El proyecto se llama Francisco 06, aunque Aparicio señala que «llevan ya más de 50 años diciendo que iban a hacer un parque, pero no lo acaban de hacer. Vendimos los terrenos a una empresa de viviendas, nos dieron dinero y nos dijeron que a los tres meses o así nos avisarían para quitar la fruta y todo lo que tenemos aquí». Pero desde ese momento ya ha pasado un tiempo, «aquí nunca se ha tirado nada, ni se ha hecho no nada, pero ahora dicen que sí, que ya lo van a tirar», ha subrayado.

Compra del terreno

El hortelano lleva en los terrenos desde que tenía unos 8 años, cuando lo compraron sus padres por 14.000 pesetas (unos 85 euros). Más tarde compraron la parte superior a una maestra de Casar de Cáceres por 45.000 pesetas (270 euros en la actualidad).

Él y sus padres empezaron a arreglar esa zona y decidieron sembrarlo para cosechar frutos. Para ello compraron árboles, ciruelos y perales en el vivero de Mérida. Además, su familia también tenía anteriormente animales, como gallinas.

Sin embargo, hay vecinos que sí que tienen animales a su cargo, entre ellos patos y gallinas, pero no saben qué hacer con ellos cuando les echen de lugar para demoler las casas. «El compañero tiene aquí unas cuantas gallinas y no sabe qué va a hacer con ellas, si las matará o se la dará a alguien», ha señalado Aparicio.

Es notable el contraste que hay en el paisaje. Cerca de esta zona de la Ribera del Marco ya se encuentran edificaciones urbanas. Los hortelanos que pasan sus días en la zona, incluso cuentan con un guarda para proteger los terrenos, cuidan la vegetación y mantienen limpia la zona para prevenir los incendios y que no lleguen a las casas cercanas.

Uno de los hortelanos que cumple con esta labor es Lorenzo Gutiérrez Tejero. Lleva unos tres años, ya que sustituyó a un hombre que no podía mantenerlo todo limpio, viniendo cada mañana y afirma que «yo estoy muy a gusto aquí, saco muchos productos del huerto para mi casa y mantengo el terreno limpio porque si no crecería la hierba mala y el pasto grande y podría provocar un incendio que afectaría a las viviendas cercanas», ha subrayado.

Cada día llega al amanecer para cuidar sus plantaciones y cosechar sus frutos, como pepinos, berenjenas, lechugas, patatas, judías verdes, calabazas, calabacines o tomates. Una vez que acaba de limpiar y de hacer sus labores se marcha sobre las 10.00 horas a su casa.

Limpieza del terreno

Gutiérrez Lozano hace una «labor crucial» manteniendo limpio el lugar para evitar que se pueda incendiar. Para ello, cuando llegó tuvo que quitar las hierbas altas, como la maleza, las cañas y los zarzales. Lamenta que tengan que derruir los terrenos, explica que «yo si me tengo que ir, pues me voy, pero para que hicieran el parque, pero no quiero que me echen a la calle para nada, para que lo dejen luego abandonado».

Asimismo, subraya que gracias a esta huerta «hemos comido muchísima gente» y que dentro de unos años, cuando él ya no pudiera ocuparse, «podría cogerlo otro, sacarle provecho y tenerlo limpio».

Desde la Asociación Amigos de la Ribera del Marco están visibilizando lo que se pretende realizar con el proyecto Francisco 06. Uno de sus miembros, Pedro Moreno, asegura que esta iniciativa va a provocar un «caos» en la ciudad «porque libera cinco hectáreas de terreno» y ello puede generar un cerco de inseguridad ciudadana porque se llenará «de vandalismo». «Los hortelanos están haciendo una buena labor evitando que crezcan aquí malas hierbas, en el momento que se abandone se llenaría de cañizos, tendríamos aquí un riesgo eminente de incendio, estas serán las primeras consecuencias de San Francisco 06», ha indicado.

