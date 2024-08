Cáceres se sube de nuevo al tren gracias al estreno de un monolito que representa un convoy a su llegada a la pedanía de la Estación Arroyo-Malpartida. La instalación, que tuvo lugar en la mañana de este jueves a la entrada de la localidad, contó con la presencia de gran parte de los vecinos, que no dejaron pasar la oportunidad de explicarle a los representantes del ayuntamiento otras peticiones que desean que se acometan en un futuro próximo. Por parte del consistorio, asistieron a la cita el alcalde en funciones, Emilio Borrega, el edil de Obras, Víctor Bazo, y la alcaldesa de la localidad pedánea, Juana Cortés.

La reciente instalación está sufragada por el consistorio y es obra de los artesanos de Mobuartex, de Malpartida de Cáceres. "Se trata de un gesto no solo simbólico, sino también una muestra de nuestro compromiso con las pedanías", aseguró Borrega, quien añadió que "hemos trabajado de la mano de Cortés, que nos hizo esta petición a la que hemos dado respuesta porque entendemos que cada municipio debe tener su propia seña de identidad, un símbolo que fortalezca el sentido de pertenencia de quienes aquí residen".

Tras descubrir el monolito, gesto del que se han encargado Pepe y Andrea, los vecinos más longevos, uno de los asistentes quiso aprovechar para pedir más ayudas por parte del consistorio. "No nos vale que nos echemos la pelota del tejado de unos a otros, me da igual que sea de Adif o del ayuntamiento, las calles están que dan asco. Agradeceríamos que se acordaran de nosotros también ahí, que esto es una pedanía de Cáceres y nuestros impuestos también tienen que servir para ello. Me gustaría que se dieran una vuelta por aquí para que vean como está la pedanía", dijo Maxi Pizarro, que también agradeció la colocación del monolito.

Por su parte, la alcaldesa se mostró también "contenta" por el "acto simbólico" que ha tenido el ayuntamiento cacereño. "Estamos intentando que, entre todos, vaya mejorando la situación. Actualmente está muy deteriorado porque se ha ido dejando con los años y nadie ha luchado por las infraestructuras del pueblo. Esperamos ir remontando un poquito", dice. "Una actuación que consideramos necesaria es el asfaltado de todas las calles porque son de tierra y en invierno se llenan de barro. También pedimos una cantina en la que poder reunirnos", asegura.

Suscríbete para seguir leyendo