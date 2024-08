Las palomas, o "ratas voladoras" como algunos las llaman, se han declarado como enemigas públicas número uno por establecimientos cacereños y turistas que padecen sus "ataques". Se pasean por las mesas de las terrazas como si fueran un cliente más, aunque tiran vasos y cubiertos para ir en busca de comida cuando se suben a ellas y molestan a ciudadanos y a camareros. También se pueden encontrar plumas posadas en el suelo por donde pasan, como puede ser la plaza Mayor. Se trata de una escena habitual que se vive cada día.

"Las palomas entran en los bares de Cáceres como Pedro por su casa" / Miriam Sierra Becerro

Uno de los bares a los que suelen acudir estas aves es a los 100 Montaditos. Uno de sus camareros, Julio Rodríguez, ha incidido en que "por las tardes ahora con el calor buscan la mínima sombra y se nos llena la terraza, tiran vasos y todo lo que tienen alrededor, sí que es verdad que a veces molestan". "Se intenta tenerlo limpio y aun así vienen muchas veces por la sombra y van a por algo de comida", ha subrayado.

"Hay clientela que se queja mucho de que se acercan y que incluso se suben a las mesas para robar la comida", ha señalado la encargada del bar La Botica, Nieves Corbacho. Sin embargo, también especifica que hay otros "que incluso las alienta tirándoles miguitas de pan, le hace gracia que las palomas estén alrededor de la mesa". Normalmente suelen ir por el mediodía, cuando hay comida sobre las mesas, y mucha gente sentada les da con la carta o con el pie para que se vayan "pero vuelven otra vez", lamenta.

Por el contrario, el propietario del bar Monumental, Javier Santervás, afirma que no tiene problemas con las palomas «si hay frutos secos y algo de comida de por medio se meten, pero de normal cuando hay gente no dan problemas, nosotros intentamos evitar también dar frutos secos a ciertas horas o cuando una mesa se vacía y hay algo de restos de comida, pues la recogemos pronto porque si no llegan y tiran vasos».

Se metían dentro del local

Aunque estas aves se convirtieron en un quebradero de cabeza el año pasado para este establecimiento, destaca que «se metían dentro del local y andaban como Pedro por su casa». Bajo su punta de vista está de acuerdo en que se controle la población porque ha apuntado que «transmiten enfermedades y que anden por las mesas y por los platos de la gente no me parece bien».

Pero no solamente las padecen los establecimientos hosteleros ubicados en la Ciudad Monumental, también otros negocios y turistas.

Es el caso del cuponero Javier Alamillo, que se ubica en la esquina con la calle Pintores. Para protegerse de estos pájaros se resguarda cada día bajo dos paraguas. «Sufrí un incidente en el que dos palomas se estaban peleando y una de ellas se cayó encima de mí, por lo que me hizo un corte en la cara, por eso tengo yo el paraguas, por las palomas, no por el sol», ha relatado Alamillo. Lleva unos siete años en la plaza Mayor y subraya que «siempre están las palomas, están destrozando y ensuciando». A su juicio, opina que se deben tomar medidas «porque realmente están haciendo daño» a los edificios.

«Alguna vez se me han intentado apoyar en la cabeza directamente, creían que era una columna», cuenta el guía turístico José María Pajares y añade que «mucha gente también le echa de comer y están todavía más acostumbradas al ser humano». Asimismo, argumenta que «mucha gente en general y los turistas se han quejado de que hay demasiadas palomas y que se estropean los monumentos y los edificios por sus heces, ya que son bastante perjudiciales».

Muchos cacereños también sufren por esta especie de pájaro. Un ejemplo de ello es Francisca Chaparro, quien pasea prácticamente todos los días por la zona de la plaza Mayor. Cuenta que «las palomas van buscando la comida por el suelo, hubo un día en el que por poco me dan, pasó al filo de mi cara». No solo debe preocuparse por el ataque de una de estas aves, sino que también las padece en su vivienda, «tengo un vecino que tiene palomas y nos tiene los tejados llenos de suciedad».

Para controlar a esta especie, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado miércoles 31 de julio la redacción de unos pliegos y la adjudicación de un contrato menor para «disminuir la densidad de población» de esta ave. Su proliferación, añadió el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ante los medios de comunicación, era «un asunto que preocupa a los ciudadanos y a los hosteleros» de la Ciudad Monumental.

