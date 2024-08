De Cáceres a Filipinas: En busca de la playa de postal

Uno de los atractivos más conocidos de Filipinas y por el que recibe más turismo es el de sus playas paradisíacas. Cualquier folleto publicitario del país mostrará una foto de la playa perfecta por antonomasia, con el mar cristalino, la arena blanca y la ineludible palmera. Puntos extra si aparece una barca colorida varada en la orilla.

Todo es perfecto en la foto, salvo por el hecho de que es, en efecto, una instantánea de un lugar que no está en Manila. La capital de Filipinas, a pesar de encontrarse a orillas del mar, no cuenta con playa. Manila cambió hace ya mucho tiempo la posibilidad de ofrecer baños tranquilos por la opción más práctica de contar con un puerto. Y los grandes puertos conllevan inmensos barcos de carga, que transforman el agua limpia en turbia. Citando a un taxista con el que charlé la semana pasada mientras me “documentaba” para el anterior artículo, lo que hay en Manila no se puede considerar mar, sino algo más parecido a una sopa sucia.

Entonces, ¿dónde están las playas de las postales? Como buen recién llegado, decidí informarme sobre cuál era la más cercana. La mejor opción aparente era la de Puerto Galera, una pequeña localidad enclavada en una isla aún más pequeña, a la que se podía acceder después de conducir un par de horas desde la capital hacia el sur y, desde el puerto de Batangas, tomando un ferry que dejaba, según prometían, directamente en el hotel.

Así que ya teníamos un plan y solo un par de meses después de haber llegado al país decidimos escaparnos durante el fin de semana a la playa perfecta. La parte del viaje en coche fue especialmente sencilla de cubrir, a pesar de que en un primer momento era la que más nos preocupaba. El tráfico en Manila es caótico e imprevisible, pero como hay tantísima acumulación de coches, también es lento, porque es imposible acelerar en el atasco continuo que cubre la ciudad. Cualquier temeridad ocurre a cámara lenta y es fácil de evitar. Además, en cuanto se consigue salir de la gran capital y se toma la carretera hacia el sur, se descubre que los americanos no solo dejaron por aquí el idioma y las hamburguesas, sino también el anhelo por las grandes autovías en las que se pueden encontrar durante largos tramos cuatro o cinco carriles por cada dirección. En estas carreteras tampoco hay muchas normas, se puede adelantar por la derecha, por la izquierda o el centro, siempre que se haga a una velocidad constante, que tampoco es muy veloz.

Sin sobresaltos y antes de lo previsto llegamos al puerto de Batangas, aparcamos y tomamos el ferry que nos debía llevar a Puerto Galera. Aquí nos encontramos con el primer imprevisto: el trayecto en barco duraba más de una hora y media, que se sumaba a la hora de antelación con la que debíamos llegar al puerto y los treinta minutos de retraso con los que salió el barco. Un poco pesado a priori, pero se compensó con unas vistas maravillosas de islas e islotes vírgenes y un mar que más parecía una balsa por lo tranquilo de su oleaje.

La sorpresa vino cuando al terminar el viaje en ferry y desembarcar en Puerto Galera, la playa prometida no estaba allí. Para llegar al hotel, aún debíamos tomar dos medios de transporte más. El primero fue un sidecar, adherido de forma artesanal a una motocicleta. El precario vehículo fue remontando cuestas entre bosques tropicales y puestos de fruta inclasificable aún para el recién llegado hasta que nos dejó en otro segundo puerto, este más pequeño y recoleto, donde nos estaban esperando con una sonrisa y sin haberles avisado dos tripulantes de una barquita que llevaba el nombre del hotel. Llegados a este punto, resultaba más fácil ponernos en manos de los dos desconocidos marineros que nos prometían llevarnos a una localización indeterminada donde se supone que estaba el hotel, que tener que darnos la vuelta y tomar de nuevo el sidecar, el ferry, el coche y volver a casa con una historia a medio contar.

Así que nos subimos a la pequeña embarcación, donde uno de los tripulantes tiró de la cadena para arrancar el motor y cubrimos el último tramo del viaje a una velocidad que, en comparación a la del ferry, parecía la de un coche de carreras. Cortando el mar y con la quilla levantada, fuimos esquivando barcas de pescadores y bordeando islotes abarrotados de palmeras. Finalmente llegamos hasta un pequeñísimo amarradero donde estaba escrito el nombre de nuestro hotel. Allí nos esperaba, como sacada de un episodio de White Lotus, una trabajadora del hotel con dos bebidas de bienvenida en la mano, una sonrisa y un gran “Welcome! ¿Cómo ha sido vuestro viaje?”. Largo, lleno de imprevistos y memorable, justo lo que estábamos buscando. La postal ya era lo de menos.

