Un vecino de Cáceres denuncia la «falta de cuidados» junto a la Torre de los Pozos

Antonio Bote, residente en la calle San Roque, asegura haber denunciado ante el Ayuntamiento de Cáceres el «abandono y la dejadez» que presenta la zona, en el cruce de San Roque hacia la calle Caleros, junto a la Torre de los Pozos, aunque desde el gobierno local «no se hace nada por solucionarlo». Según afirma, el exceso de vegetación y maleza afecta a la circulación de los coches y a la imagen que se llevan los turistas sobre el cuidado de la ciudad.

La Torre del baluarte de Cáceres

Situada en el ala oriental de la muralla, la torre se eleva sobre un espolón rocoso y antiguos sillares romanos. Estaba conectada con la torre vecina y con la muralla por diversos muros con los que formaba un espacio trapezoidal que se extendía en dirección al arroyo del Marco. Las torres fueron decoradas con complejos elementos ornamentales poco comunes en la arquitectura militar peninsular de Al Ándalus. Estos diseños en forma de estrellas de ocho puntas o inscripciones con caracteres cúficos (propios de la escritura musulmana) se cree que podían tener un objetivo propagandístico.

Más denuncias

No es la única queja por suciedad que tiene lugar esta semana en la capital cacereña. Hace unos días, una vecina denunció el estado de suciedad del parque Cesar García González de Cáceres. "Se ha convertido en un lugar totalmente insalubre. Está todo lleno de cristales rotos, colchones y maletas", comentó la vecina sobre esta zona de la avenida Isabel de Moctezuma. El recinto, que está situado justo en la parte trasera del Palacio de Congresos y es frecuentado por niños a diario, se ha convertido en un lugar que es utilizado incluso como baño público. "Se pasan desde primera hora de la mañana bebiendo litronas. La policía también ha ido alguna vez, pero no ha conseguido frenarlo".

"También van muchas personas sintecho a dormir allí aprovechando que el parque cierra sus puertas por la noche y tienen allí las maletas y los colchones, pero eso no es lo que molesta porque al final no hacen daño a nadie. Lo peor es que dejan toda la basura allí, incluso el papel del baño. También hay sillas y todo tipo de enseres personales", contó la mujer a este diario. Además, detalló que hay una colonia de gatos en esta zona de la ciudad y que, en los últimos días, han comenzado a aparecer crías fallecidas con apenas semanas de vida: "Algunos tienen golpes en la cabeza y a otros parece que les puede haber matado un perro, pero no estoy segura al 100%", finalizó.

