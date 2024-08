Con Cáceres a cuestas

A pesar de que esta nuestra ciudad se encuentra en la raya de Los Llanos, esa suerte de llanura secana de pastizales y fauna aviar en el corazón de las Extremaduras, tiene muchas cuestas. Unas sutiles, otras no tanto. Eso hace que convertir a Cáceres en paradigma ciclista sea complicado, hay mucha voluntariedad con los carriles bici, eso sí. Hubo hasta una contrata de bicicletas públicas que cerró cuando vieron que los usuarios las amontonaban, cuesta abajo, en el campus universitario para subirse, cuesta arriba, en el gusano-bus...

A lo mejor con bicis eléctricas, pero esa es otra historia. Hablemos de planos inclinados. Entre los sutiles está, claro, el paseo de Cánovas, del que ya he hablado. Desciende desde la Cruz de forma suave como una arteria que lleva su fluir humano al corazón, la Plaza Mayor. También en cuesta por cierto. Y es que Cáceres es como Roma. No tiene sus siete famosas colinas, pero sí promontorios y montículos tapados por décadas de edificios y calzadas. Y unos encima de otros.

Los puntos más altos son la torre de la Plaza Italia y la Iglesia de San Mateo, en la parte antigua, que generan calles inclinadas en todas direcciones. Desde la propia Cruz descienden la Avda de Alemania y Portugal hacia Mérida; Antonio Hurtado y Cervantes hacia Miajadas: el barrio del Perú con la calle Argentina, Fátima, Sanguino Michel y sus modernas y espectaculares termas romanas que es el gimnasio Perú Wellness; Ronda del Carmen que confluye con Reyes Huertas en la Plaza Colón, y más abajo Puente de San Francisco. Donde llega también el irónico Camino Llano. De ahí, por el camino a Madrid, está San Marquino, nuestro particular Albaicín, que mira de tú a tú al “skyline” señorial de la zona monumental, de la que no hablamos porque todo son cuestas, pero de enorme embrujo, eso sí. Desde la Plaza Mayor también se desciende por la Plaza del Duque y el barrio de San Blas. Otros promontorios es la zona copera de los Obispos, que para tapear o tardear hay que subir una mijina. Al lado está la Madrila, siempre asociada al ocio nocturno, que cómo será que se distingue entre la alta y la baja...

Así Cáceres, no es llana como Albacete o Badajoz, ni falta que le hace. Nació sin río, aunque sí junto a la Ribera del Marco que es manantial de las fuentes del Calerizo y no me negarán que por eso, y sus cuestas, que son como versos alejandrinos, Cáceres ya es poesía.