Muere Vitino, el hostelero de Cáceres que fundó la cafetería Zeppelin

La hostelería de Cáceres ha vuelto a decir adiós a uno de los grandes, Vitino, el fundador de la cafetería Zepellin (en la avenida Virgen de la Montaña) y un referente también en el mundo del fútbol. Estaba casado con Angelines, que trabajaba en el Hospital Virgen de la Montaña y que era hermana de Moncho, con quien Vitino también llevó el Bar Leoncio, que está en la esquina de Reyes Huertas.

Muy conocido en Cáceres, gran amigo de Fernandino y el humorista Laviana (recientemente fallecido) y con un gran sentido del humor, Vitino vivió el esplendor hostelero de la ciudad en un área entonces en plena expansión, junto a la cafetería Fara, el pub Drink y más abajo la cafetería Plató. Junto a Zepellin estaba la agencia de viajes que llevaban la familia de Félix Sánchez y había una joyería.

Zepelin no tardó en convertirse en el espacio perfecto para el tapeo informal en el centro de Cáceres desde 1984. Hoy, su terraza es una de las más concurridas de la ciudad desde primeras horas de la mañana y destaca por los pinchos individualizados, de la mítica tostada de lomo con pimiento o beicon, carne con tomate, ensaladilla rusa, pollo al ajillo... a la espectacular fajita.

Y es que la avenida Virgen de la Montaña tuvo desde sus inicios mucho público porque en ella estaban El Búho Rojo, que llevaba Enrique Visol, y la discoteca Plató. Plató había sido previamente El Molino Rojo, una cafetería con clientes que entraban a tomar un café por la mañana y ya se quedaban allí todo el día. El Molino Rojo era también cuna de intelectuales y poetas, de profesores que salían de Las Normales y llenaban sus mesitas, un local pequeñito que tuvo de camarero a Tato.

Vitino, de rojo. / EL PERIÓDICO

El Molino Rojo servía gambas con gabardina y unos bocatas de calamares que estaban buenísimos. Estaba cerca de Castañera Radio, junto a una frutería y al lado de la empresa Magro, que era donde vendían los billetes de autobús que te llevaban a Valencia de Alcántara. Al Molino Rojo acudían muchos aficionados al Cacereño, que también pasaban por el bar Béjar que estaba en Colón y que vendía localidades para el fútbol.

El dueño del local que ocupaba el Molino Rojo era Paco, el de los hornos de la cal de Moctezuma. Cuando el Molino cerró, un hijo del señor Paco, Fernando Rodríguez Alonso, Fernandino, amigo de Vitino, decidió abrir allí una discoteca a la que puso por nombre Plató y que se convirtió en la discoteca más moderna de Cáceres, un lugar acogedor y familiar, de entrada rectangular, con su doble puerta y unas cortinas enormes de terciopelo verde oscuro casi negro. Las atravesabas y ¡¡¡zas!!! entrabas directamente en aquel paraíso donde de repente, y sin apenas darte cuenta, te veías convertido en un adolescente.

Plató abrió en los 70 y sus últimos coletazos los dio a finales de los 80 principios de los 90, así que por ella pasaron decenas de generaciones. Desde su apertura se convirtió en el lugar de encuentro por excelencia. "¿Dónde quedamos?", te preguntaban tus amigos. Y tú respondías: "Quedamos en Plató". La sala estaba decorada en tonos verdes; a la derecha la barra, a la izquierda los asientos de hormigón cubiertos con cojines de colores, y al fondo la pista: un cuadrilátero con espejos, una bola de cristal y una barandilla de madera donde los más rezagados se apoyaban esperando su turno para el baile.

Antonio y Luis eran los camareros, siempre impolutos: con su pantalón negro, su camisa blanca y su pajarita. Madera y Satu eran los porteros y también se encargaban del guardarropa, que tenía una cortinilla roja. Luego estaba la cabina del pinchadiscos, negra y con dos platos que manejaba a la perfección Chuchi, que enseñó luego a Currino.

Plató era tan chic como lo era el Drink, de Felipe Vela. Él mismo lo recuerda: "No había ningún pub en Cáceres en aquel momento, salvo Okey, pero tenía una expectativa más de cafetería. El Drink tenía un concepto más inglés, en madera, moqueta, chester... era un ambiente marino, muy muy bonito. La gente lo recuerda con mucho cariño. De hecho muchas personas me dicen, no sé si con lamento o alegría, ‘Ay, ay, que allí conocí a mi mujer’ (risas).

Cacereños que hicieron Cáceres, como Vitino, que tristemente ha dicho adiós.