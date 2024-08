El proyecto del parque acuático del Casar de Cáceres sigue parado a la espera de ayudas para iniciar las obras

Los inversores del proyecto del parque acuático del Casar de Cáceres están a la espera de los incentivos regionales, una ayuda financiera que concede el Estado para fomentar la actividad empresarial. Una partida económica a la que aspiran los promotores para financiar parte de la inversión que asciende a los 45 millones de euros.

La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, confirmó este martes, 27 de agosto, en la presentación de la Fiesta del Ramo en el Palacio Carvajal que "hasta que no saliera la resolución, ellos no iban a empezar las obras", actuaciones que tenían prevista comenzar "este mismo verano". Unas declaraciones de la regidora local basa en sus conversaciones con el responsable del proyecto en la región, "no he hablado directamente con el inversor, he hablado con la persona a cargo en Extremadura", indicó.

"Como saben es una inversión privada donde nosotros simplemente hemos tramitado todo administrativamente para darle salida cuanto antes, pero están esperando los incentivos regionales", reiteró Jordán.

Convocatoria

Dichos incentivos fueron convocados sobre los meses de "abril o mayo", "pero todavía no tienen la resolución definitiva" y "no sabemos si les van a conceder o no", concretó la alcaldesa de Casar de Cáceres.

Dichas subvenciones que concede el Estado están dirigidas a empresas que deben cumplir una serie de requisitos, entre otros, las condiciones de no inicio de la inversión antes de la presentación de la solicitud; autofinanciación mínima del 25 % y viabilidad económica, técnica y financiera. La dimensión mínima del proyecto será de 900 mil euros y en este caso está estimada en unos 45 millones de euros. En cuanto al límite de ayudas para las grandes empresas tendrán un máximo del 30 % para grandes empresas en Extremadura.

