Actúan en los descuidados jardines de Colón tras la queja vecinal de Cáceres

Una brigada de Parques de y Jardines del Ayuntamiento de Cáceres permanecía esta mañana en las resbaladeras de la plaza de Colón, donde las descuidadas y secas zonas de césped habían alarmado a los vecinos, que mostraron sus quejas en este periódico.

Dos operarios han actuado quitando al menos la maleza que presentaba la zona y que había motivado, especialmente por las noches, la presencia de ratas, mosquitos y cucarachas. Eso añadido a la obra de un edificio de nueva construcción anexo al parque, que está ocupado por algunos ladrillos y cascotes.

Y es que el estado de los espacios verdes y el arbolado en el entorno de la plaza de Colón de Cáceres ha llevado a que algunos ciudadanos pidan una mayor conservación y saneamiento para subsanar las actuales condiciones.

Entre ellos se encuentra Adrián Alcalá, un cacereño que lleva poco más de un año a cargo de un bar en la rotonda de Colón y que demanda soluciones al ver cómo afecta a su negocio. «No es una crítica, sino un reclamo», subraya. Según expone, recientemente han talado algunos árboles en la zona donde se ubica su terraza «porque decían que estaban muertos». Una decisión que cuestiona ya que, aunque reconoce no tener conocimientos sobre el tema, «hay conocidos que me han dicho que no era necesario cortarlos», puntualiza.