Cáceres también estuvo en la salvaje boda de Lolita hace 41 años

El 25 de agosto de 1983, Lolita Flores lograba casarse por la iglesia con el argentino Guillermo Furiase. Tuvo que hacerlo en la sacristía después de que días antes, por televisión, invitara a la boda a toda España. Tanto caló aquel mensaje que hasta gente de Cáceres se trasladó a Marbella al enlace matrimonial, tal como recuerdan las crónicas periodísticas de la época. "En el lugar de la parroquia, Nuestra Señora de la Encarnación, masas enteras de personas llegadas de Torremolinos, Fuengirola e incliso de Cáceres habían tomado por completo la iglesia", relataba el periodista de Televisión Española.

La boda tuvo lugar en la iglesia de la Encarnación y para siempre quedará en el recuerdo de este país aquella frase que su madre, presa del desconcierto ante la presencia de las más de cinco mil personas que acudieron de todas partes de España para ver en el enlace en la propia iglesia, pronunció la mítica frase “si me queréis algo, irse”.

Fue en el progrmaa de José María Íñigo cuando Lolita dijo: “Toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar a la iglesia. Estáis todos invitados”. Además, Lola Flores recorrió el paseo marítimo marbellí con unos altavoces en un viejo Renault convocando a la gente.

La madrina de la boda y madre de la novia, Lola Flores -el padrino fue Manuel Benítez 'El Cordobés'- protagonizó uno de sus momentos más recordados cuando, desde el propio altar, se dirigió al público congregado rogando que salieran del recinto para que su hija pudiera casarse. Y lo hizo con una frase que pasó a los anales de la historia y de la que este viernes se cumplen exactamente 41 años: "Si me queréis, irse".

"Mi hija no se puede casar"

En concreto, la frase pronunciada fue: "Mi hija no se puede casar. Así que si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse".

Los asistentes no hicieron caso del ruego de la Faraona, por lo que la pareja tuvo que darse el 'sí, quiero' eclesiástico -se habían casado por lo civil el 23 de abril de ese mismo año- en el despacho del cura, dentro de la sacristía.

Sin embargo, la frase caló en el habla popular y sigue usándose, sobre todo en tono humorístico, para solicitar que alguien se vaya de algún sitio. Cáceres, por supuesto, no se perdió el sarao.