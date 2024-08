Esta es la empresa de Moraleja que peina a Pedro Sánchez

Pugnar por intentar quedarse con un contrato público es algo habitual en gran parte de las empresas de España. Los hay de todos los tipos, desde una obra para reparar el suministro de agua de un pueblo hasta los servicios de asistencia de ambulancias de distintas comunidades autónomas. De hecho, en los últimos días se ha hecho conocida la licitación de un expediente para peinar y maquillar tanto al presidente del Gobierno de España, como a su equipo de ministros. La noticia no es esta, pues es algo usual que ocurre cada año. Lo importante es que, durante los próximos 12 meses, será una empresa de la localidad cacereña de Moraleja la que se encargue de ‘poner guapo’ a los mandatarios nacionales. Ovejero Sequeiro SL, fundada en 2009 y comandada por José Ignacio Ovejero y Silvia Sequeiro, se ha hecho con este llamativo contrato por un montante total de 40.000 euros y en el que se tienen que encargar de dar los últimos retoques a Sánchez antes de enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación.

Silvia Sequeiro, que también comanda Ovejero Sequeiro SL. / CEDIDA

Pero no serán ni Ovejero, ni Sequeiro, los que se encarguen de acicalar a los ministros: «Nosotros nos quedamos con el contrato y, a partir de ahí, buscamos a la persona adecuada para efectuar este trabajo», explica Ovejero. En este caso, será la estilista madrileña Ana Renedo, una reconocida especialista en cine y televisión que ya fue maquilladora y peluquera en la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa. «Yo no he tenido la oportunidad de conocer al presidente ni a ninguna persona de su equipo. Solo contratamos a Renedo para que haga el trabajo. Sí que podríamos ir en alguna ocasión a supervisar el servicio que ofrecemos, pero no lo hemos hecho aún. No somos peluqueros ni maquilladores y tenemos allí a una persona de confianza», asegura.

Más de 300 contratos

Pedro Sánchez. / E. P.

«Empezamos a participar en licitaciones allá por 2019 y fue cuando realmente empezamos a crecer, sobre todo cuando volvió la normalidad tras la pandemia. Pasamos de ser 4 trabajadores a los 160 de la actualidad, aunque cada uno tiene un tipo de contrato distinto porque no efectúan las mismas funciones. Tenemos empleados por buena parte de las provincias de este país», dice el empresario, orgulloso del trabajo que lleva realizando desde hace años. «Me encargo personalmente de los contratos públicos. Desde que comenzamos con ellos, nos hemos llevado exactamente 317, pero hemos perdido más de 3.000. Esto me ha dado la experiencia necesaria para estar un poco fino a la hora de saber cuál es la mejor opción con la que quedarnos. Pero es sorprendente que, en el contrato de estilismo a los miembros del Gobierno, con lo goloso que es por la publicidad que te puede dar, solo hayamos participado dos empresas», explica Ovejero, sorprendido.

Motos, pádel y museos

Llama también la atención que esta empresa, que tiene en ‘Hache Publicidad’ su principal marca, cuente ya con una veintena de líneas de negocio distintas. Entre algunas de las llamativas actuaciones que han realizado en los últimos meses está la colocación de la moqueta para la celebración del torneo P1 de Premier Pádel en el estadio de La Cartuja o la señalización del Gran Premio de MotoGP que se celebra este fin de semana en Alcañiz (Aragón). Ovejero también cuenta con gran ilusión un proyecto que han llevado a cabo de un museo en Estepona gracias a la colaboración de una familia coleccionista de Zumaya: «Todos los cuadros tienen un valor de 11 millones de euros. Hay uno de Goya, otro de Zurbarán y uno de El Greco. Solo esos tres valen 5,5 millones. Nos hemos encargado de todo, desde el embalaje hasta la colocación en el recinto», sentencia Ovejero.

