Soraya Arnelas se luce en Pasapalabra

Soraya Arnelas es una de las grandes protagonistas de la semana en el programa televisivo de la tarde de Antena3, Pasapalabra. La cantante de Valencia de Alcántara es una de las estrellas invitadas esta semana junto a la actriz Lola Marcelli, el cómico Nacho García y el director de cine Pepe Ocio.

El programa ya anunció en sus redes sociales la presencia de la cantante cacereña, en lo que es "su cita anual" con Pasapalabra. "Es un encanto", señalaron en un post en X (antiguo Twitter).

Además, en su aparición de la tarde del pasado martes, durante el juego de canciones 'La pista', Soraya Arnelas reconoció al instante la canción de Britney Spears 'Oops... I did it again' y no dudó ni un instante en cantarla a viva voz, convirtiéndose en uno de los momentazos del programa.

Soraya Arnelas fue la representante española de Eurovisión en el año 2009 con el tema 'La noche es para mí'. Además, de su carrera musical, Soraya ha participado en programas de televisión y musicales. Su carisma y su voz poderosa la han hecho ser una figura querida por el público.