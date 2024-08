Calzadilla lamenta la falta de un centro de interpretación y la Diputación de Cáceres promociona el Valle del Alagón

Miguel Ángel Morales y Carlos Carlos, presidente y expresidente de la Diputación de Cáceres, se han reencontrado este jueves en las habituales reuniones que el mandatario provincial mantiene con los alcaldes de los pueblos de la provincia. Carlos ha acudido acompañado de su equipo de Gobierno en Calzadilla con el objetivo de demandar subvenciones para construir nuevas infraestructuras en el municipio y organizar eventos.

Tras una breve reunión -apenas duró 20 minutos- Carlos salió molesto y no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación, remitiendo a su teniente alcalde y mano derecha, Alejandro Madejón. "Hemos solicitado una serie de cuestiones al presidente. Teníamos la intención de construir un centro de interpretación sobre la dehesa y el toro en el municipio con una inversión de 200.000 euros. Nos pidieron una serie de documentación sobre la disponibilidad de terrenos y documentos técnicos. Se los remitimos y hasta el día de hoy no hemos tenido conocimiento de cómo está la situación. Nos ha dicho que por criterios políticos y técnicos, la decisión ha cambiado y ahora ese dinero se destinará a publicidad y marketing del Valle del Alagón", explica Madejón. Sobre este tema, Morales expone que "hemos preferido hacerlo así porque nuestro objetivo es repartir las subvenciones por toda la comarca y no construir un centro de interpretación del toro de lidia en un pueblo tan pequeño".

Además, han tratado otros temas como la estación depuradora de aguas residuales de la localidad, de la que se encarga el Consorcio MásMedio, o la presencia de la Banda Provincial de Música para las fiestas patronales del municipio el próximo 15 de septiembre. El presidente provincial asegura que estudiarán la disponibilidad para que puedan asistir y deleitar con su música a calzadillanos.

En Calzadilla se celebra también el festival 'Lagarto Music', que apenas lleva dos ediciones y acoge a más de 3.000 amantes de la música cada año. "Queríamos incluirlo en la partida presupuestaria que hay para festivales que tienen ya una trascendencia importante como el Festivalino de Pescueza o el Magusto, pero no podemos al solo llevar dos años. Hemos concurrido por otro lado a través de festivales efemérides y nos han concedido 6.500 euros", cuenta. "También hemos pedido subvenciones para la construcción de una pista de pádel y que nos aporten 2.500 euros para la celebración de una feria del libro", asegura.

Tras las explicaciones pertinentes del teniente alcalde, Carlos Carlos también ha tomado la palabra: “Yo, como vecino, considero que ha sido una cacicada del presidente, que ha sido quien ha tomado la decisión de forma personal. La Diputación comunicó el 17 de enero la realización del centro, enviamos la documentación y se ha tomado una decisión personal que es una cacicada. No obedece ni a criterios técnicos ni políticos, solo personales. Nuestro pueblo está sometido a un claro sectarismo”, ha finalizado.