Morales anuncia que las electrolineras funcionarán a finales de septiembre

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, afirmó ayer que en torno a los últimos días de este mes se pondrán en funcionamiento los puntos de recarga distribuidos por la provincia de Cáceres. "A finales de septiembre, en principio nos han dicho desde Repsol que tienen que estar funcionando", trasladó el mandatario.

Mientras que, los quince puntos que ya estaban en uso (antes de forma gratuita y ahora de pago) "hemos insistido y creo que en los próximos días volverán a funcionar", declaró.

Dichas electrolineras están inactivas desde el pasado 1 de agosto debido a la instalación de la tecnología necesaria para efectuar los pagos. La red provincial está integrada por 72 puntos de recarga de los cuales, 65 de ellos son de acceso público.

Aunque el presidente de la institución provincial marcó unas fechas, indicó que no se comprometía a ellas, puesto que, "no es mi responsabilidad". "Vamos a estar vigilantes y exigentes para que se cumpla el contrato", "desde el área de medio ambiente estamos exigiendo que cuanto antes se pongan en funcionamiento", indicó. "Evidentemente, no ha funcionado como debería, pero ahora estamos encima de para que funcione de manera eficiente cuanto antes", reiteró.

Recarga de pago

En cuanto a la privatización de la red, la Diputación de Cáceres disponía de 15 puntos de recarga gratuitos y tras esta licitación la red provincial pasará a ser de pago. La provincia de Cáceres cuenta con 65 electrolineras que "había que sacar a licitación para que estuvieran extendidas por toda la provincia y porque esta institución no puede sufragar esto con sus propias arcas", argumentó Miguel Ángel Morales. Dicha licitación publicada el pasado mes de mayo concedió la gestión, el mantenimiento y la explotación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos del organismo provincial cacereño.

