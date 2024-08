En agosto, Cáceres se convierte en un reino de piedra y luz, un lugar donde cada rincón respira la herencia de tiempos muy lejanos bajo el peso de un sol abrasador. La Ciudad Monumental, con su muralla milenaria, continúa alzándose desafiante ante el implacable verano extremeño. El sol cae con una intensidad que transforma todo en un escenario casi irreal, donde los contornos se desvanecen y la piedra se funde en un resplandor cegador. Cáceres, sin embargo, permanece firme, revelando en cada piedra su carácter resistente y su grandeza.

Las calles empedradas, estrechas y serpenteantes, evocan épocas pasadas, donde los decididos pasos de caballeros y nobles resonaban bruscamente sobre los adoquines. En pleno agosto, estas vías se convierten en trampas de claridad, reflejando el sol y haciendo que cada imagen se perciba como un espejismo. Cáceres, que en otros momentos del año es un bullicio de vida, se sumerge a mediodía en un silencio profundo, como si el calor sofocante contuviera la respiración de todos sus habitantes.

En estos momentos, la atmósfera cacereña evoca la letra de la canción «Summer in the City» de Loving Spoonful, reinterpretada magistralmente por Joe Cocker con su voz profunda y áspera. «Hot town, summer in the city», y esas palabras resuenan en las vías despejadas, entre esas piedras que han visto pasar tantas existencias. Recalentada por el sol, la Ciudad Monumental remite una energía que fusiona pasado y presente, sumiendo a cada rincón al borde de la combustión y despertando esas fuerzas dormidas que amenazantes vienen a recorrer sus cuestas.

Todo se despliega bajo el dominio absoluto del sol. Los turistas, que en otras fechas abarrotan anárquicamente plazas y callejones, deambulan ahora como alma en pena, buscando refugio bajo las pocas sombras que ofrecen los muros altos y las torres que se alzan como centinelas. El recinto amurallado, que antaño protegió a Norba Caesarina de invasores, ahora la preserva del tiempo, encapsulando un mundo que permanece inmutable, ajeno a las estaciones que se suceden. «Walking on the sidewalk, hotter than a match head», canta Cocker, y estas palabras cobran vida en los pies que recorren las losas ardientes, donde cada paso se siente como una prueba de resistencia.

Pero a medida que el sol desciende, Cáceres empieza a transformarse. Las sombras, que durante el día eran escasas y fugaces, se alargan, cubriendo el suelo con un manto que trae consigo un alivio largamente esperado. Es en este momento, cuando nuestra estrella se acerca al horizonte, cuando la Ciudad viene a revelarnos su auténtica belleza. Los palacios, que bajo el sol permanecían adormecidos, recuperan su fulgor con la luz dorada del crepúsculo. La Torre campanario de la Concatedral de Santa María proyecta su sombra renacentista sobre la plaza, mientras las piedras comienzan a enfriarse, como si la población exhalara después de un día intenso.

Al llegar al Adarve de la Estrella, donde el acceso a la Plaza Mayor se abre como un umbral entre dos mundos, el espectáculo del atardecer alcanza su culminación. El sol, en su lento descenso, se cuela de forma subrepticia por el Arco de la Estrella, iluminando la piedra con un resplandor dorado antes de ocultarse finalmente. Al atravesar esa puerta principal, la Plaza Mayor emerge ante los ojos, bañada en los últimos destellos del día. Es un momento que detiene el tiempo, donde la suntuosidad de Cáceres se muestra en todo su esplendor, una escena que deja una huella indeleble en quienes la contemplamos.

Con la llegada de la noche, nuestra ciudad recupera su vitalidad. «But at night it’s a different world», me susurra Joe Cocker. La gente sale de sus casas, atraída por el frescor que acarrea la oscuridad. Las conversaciones fluyen de nuevo, devolviendo la vida a las calles empedradas. Se escucha el eco de pasos sobre el empedrado, resonando entre los muros altos, mientras lo que fue Norba Caesarina, por fin liberada de la invasión del calor, se dispone a disfrutar de la calma y demás delicias de la noche. «Come on, come on, and dance all night,« canta Cocker.