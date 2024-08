La nueva película de la saga de ‘El cuervo’, estreno semanal en el cine

Multicines regresa cada viernes con los estrenos de la semana y protagoniza este último fin de semana de agosto uno de los momentos más esperados para los admiradores de la saga de ‘El cuervo’. La cinta protagonizada por Bill Skarsgård, hijo de Stellan Skarsgård y conocido por interpretar a Pennywise en ‘It’ se presenta como la continuación de la serie de películas en torno al oscuro superhéroe que se inició a mediados de los noventa. Esta quinta cinta ejerce de reboot -reinicio- veinte años después de la última y toma el testigo de The Crow (1994), The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2001) y The Crow: Wicked Prayer (2005). Está dirigida por Rupert Sanders y con un guion de Zach Baylin y Will Schneider. En Cáceres habrá pases a las 17.30 horas, 20.00 horas y 22.15 horas. Todos los pases serán en versión doblada al castellano salvo las de los lunes, que se pasan en versión original con subtítulos en castellano y tienen, además, precio reducido de 4 euros, igual que los miércoles por el día del espectador- .

Otro de los estrenos de la semana cuenta con alusiones a la literatura española. La cinta de animaciónde coproducción española, belga y francesa ‘Héroes de central park’ aterriza también en las salas cacereñas con un único pase a las 18.00 horas. El largometraje de animación relata la historia de un títere de Don Quijote que pasea por el mítico parque estadounidense y se enfrenta a todo tipo desafíos y una amistad inesperada. Esta película está dirigida por Jérémie Degruson y tiene guion de Bob Barlen, Cal Brunker. Historia: Joel Cohen y Alec Sokolow. La película formó parte del cartel de famoso festival de animación de Annecy en Francia en 2023, un año en el que ganó el gran premio la francesa ‘Linda quiere pollo’, una cinta que se ha proyectado también en Extremadura. Esta cinta solo se pasa en versión doblada.

Lugar: Multicines Cáceres

Precio: 4,00 € (lunes y miércoles) 5,80 € (laborables) y 6,90 € (fin de semana)