Cáceres también se sube a los cambios de tendencia en la decoración del hogar

Los tiempos cambian y arrastran en su metamorfosis costumbres, procedimientos o técnicas. Lo que antes parecía un patrón incuestionable da paso a nuevas formas, a nuevos entendimientos motivados, dicho sea de paso, por la continua corriente de conocimiento. Pero, los tiempos también generan en sus transformaciones diferentes preferencias, gustos innovadores; la ropa, los peinados o el maquillaje son algunos ejemplos. La decoración del hogar no es una excepción y los vecinos de Cáceres nunca han querido mantenerse al margen de las tendencias.

Preferencias que van más allá de colores o formas. Que se relacionan con la manera de comprar, con la planificación o con los presupuestos. Incluso, como se verá en este texto, con las intenciones. Y es que, aunque parezca contradictorio, las reformas del hogar pueden perseguir objetivos mucho más ambiciosos que el de satisfacer a sus usuarios. Pero, se puede empezar por otras cuestiones.

Maxi Niso, gerente de Muebles Rey – antes Muebles Príncipe-, lleva desde los 18 años en el sector y no tiene dudas al afirmar que "el mundo del mueble ha cambiado muchísimo. Antes se vendía más mueble bueno". Poco quedan de las costosas maderas que vestían los salones o los dormitorios de las casas, de las detalladas boiseries que veían nacer hijos y nietos. "Las nuevas generaciones lo que quieren es cambiar más a menudo. Los productos que se venden ahora son más corrientes, pero tienen mucha rotación", explica Niso.

Maxi Niso, gerente de Muebles Rey. / El Periódico

Su negocio continúa vendiendo artículos de distintos precios y niveles para el grueso de clientes que reciben, pero la directora de Muebles Rey reconoce que "todo lo relacionado con la decoración y los detalles tiene mucho tirón".

Unas afirmaciones que podrían estar detrás de la reciente apertura de Z’Home, en Mejostilla. Una marca que recibe productos de la francesa JJA, que ya suministraba, en pequeñas cantidades, al Gran Bazar de Cáceres. Su gerente, Jianqiongzhu, que también dirige el nuevo local, se refiere al éxito de esas primeras importaciones como la razón de la existencia de la nueva superficie.

"Tenemos desde productos pequeños, de decoración, como velas o adornos hasta otros más grandes como sofás o cocinas. Productos de buena calidad y que son accesibles", explica Jianqiongzhu. "Los rangos de precios van desde los 50 céntimos hasta los 600 euros", aclara el gerente.

Jianqiongzhu, gerente de Z'Home / El Periódico

Carla Mc Ardle, vecina de Cáceres y dueña de Zanbora Home, vio clara la oportunidad de zambullirse en el mundo de la decoración del hogar hace dos años y medio, cuando decidió abrir su negocio. "La gente quiere tener la casa un poco más cuidada", explica la empresaria, cuya tienda está enfocada, principalmente, en la decoración.

La influencia de las redes sociales

Pero, además, Mc Ardle tuvo otra motivación para introducirse en el sector. Un pretexto que, de nuevo, tiene que ver con los cambios, con la introducción de nuevas tecnologías y sus usos, y que no es otro que el de las redes sociales. "La gente quiere subir una historia o compartir una foto en Instagram y que se vea bonito. Además, hay muchas cuentas en TikTok que se dedican a enseñar sus casas o a dar tips para decorar", afirma la empresaria.

Carla Mc Ardle, dueña de Zanbrona Home. / El Periódico

Se hace negocio del negocio, en una de las infinitas posibilidades que parecen ofrecer estas nuevas –aunque ya no tanto- aplicaciones. También están los que enseñan por enseñar, los que gastan dinero sin ningún otro fin que dejarlo expuesto durante 24 horas en sus perfiles, pero ese es otro tema.

El tour por la casa continúa hasta llegar a la zona de los fogones. Juan María Rufo, de Veneta Cucine, afirma que "es el diseño y las cocinas prácticas lo que más está demandando la gente". También se refiere a las cocinas americanas y señala que son las más solicitadas. "El 95% de nuestros clientes prefieren las cocinas abiertas a las tradicionales para sus hogares", reconoce.

Juan María Rufo, gerente de Veneta Cucine. / El Periódico

La pandemia impulsó la decoración

Una vez más, aparece la palabra “cambio” y Rufo explica que "antes la gente no hacía grandes inversiones en el tema de la cocina". Un pensamiento que, tal y como explica el gerente del establecimiento, cambió a raíz del confinamiento. "Durante la pandemia tuvimos que cocinar, tuvimos que estar más en casa, y la gente se dio cuenta de que su cocina no era cómoda, no era práctica", considera.

Maxi Niso hace una apreciación similar, pero en lo referente a las zonas de descanso. "Los sofás, las chaise longue o los colchones son algunos de los productos que más se cambian hoy en día", explica la directora de Muebles Rey, que apunta al minimalismo como el estilo elegido por los cacereños en la actualidad.

Nuevas tendencias, en definitiva, que surgen como respuesta a la evolución de las preferencias. También, al surgimiento de necesidades, adaptándose a los ritmos y formas de vida de aquellos que las mantienen y consumen. Tendencias que, como los tiempos, no dejan de cambiar. Ahora queda mirar al futuro, con expectación, para ver cuál será el próximo giro. Eso sí, quizá más de uno prefiera que esa transformación no tenga mucha prisa.

