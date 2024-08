Las vecinas cacereñas que reivindican sentarse ‘al fresco’

Se acercan las 21.00 horas de una calurosa tarde de verano en la que el sol comienza a caer y el termómetro marca 29 ºC, temperatura perfecta para salir de casa y tomar ‘el fresco’. Para ser más precisos, se trata de un jueves de agosto de 2024. Sin embargo podría ser un martes cualquiera del verano de 1974. Hace 50 años en el mismo sitio y a la misma hora, allí estaban, en corrillo y con sus sillas plegables, exactamente como ahora, «aunque cada vez quedan menos», asegura Juliana Espada Marco. Ahora suelen ser unas diez mujeres las que cada día comparten un rato de charla. «¡Ay!, lo que se ha perdido Alfonsa, que se acaba de ir», murmurea entre risas.

«Tú no te preocupes que yo te hago coquillos», le dice a una vecina mientras recuerdan aquellos años de los 70 en la calle Rafael Lucenqui Martínez de Cáceres, ubicada en el barrio conocido por todos como Pinilla. Su verdadero nombre es San Jorge, pero nadie le llama así. Los cacereños le asignaron el nombre del constructor Valentín Pinilla, que hace medio siglo urbanizó con varios bloques de pisos lo que por entonces era tan solo la carretera de Monroy porque después no había nada más.

«Todo esto antes estaba desértico. No había colegio ni piscina ni nada. Éramos el final de la ciudad y ahora somos el medio», dice Juliana, que pese a nacer en Brozas se siente ‘catovi’. «Llevo 60 años aquí. Tenía 12 cuando vine y ahora tengo 80», continúa. Cuando llegó a la ciudad se vio obligada a trabajar en el hospital a cuidar de niños por el prematuro fallecimiento de su madre cuando era niña. Durante algún tiempo también fue camarera en ‘El gran café’, una de las cafeterías más populares de la ciudad. Al poco tiempo se casó y se instaló en el barrio en el que hoy se sienta con sus amigas a pasar el rato.

Juliana, vecina de Pinilla. / Carlos Gil

De los 70 a los 2000

Juliana recuerda las fiestas que organizaban al llegar el periodo estival. «Hacíamos roscas, coquillos, tortillas... bailábamos y cantábamos», cuenta con cierta nostalgia y señala a Andrea Carrero Barrantes, sentada a su izquierda. «¡Hasta licor Villamassa traía ella!».

No puede evitar comparar aquella estampa con la que hoy se vive. «Esta tradición tendría que mantenerse por todas las barriadas. Da alegría. Esto es lo mejor que hay y apenas se hace en las ciudades», señala. «La juventud ya no se sienta al fresco. Mucho menos en otras zonas más nuevas. En los pueblos sí, pero aquí ya no es lo mismo. La vida ha cambiado mucho».

Andrea Carrero Barrantes, sentada 'al fresco'. / Carlos Gil

Andrea asiente con la cabeza y comparte opinión con Juliana. «Yo tengo 83 años, soy del Casar de Cáceres y resido en la capital desde hace 58. Vivo más alejada que ellas y retomé sentarme ‘al fresco’ desde hace unos seis años. Antes como también lo hacíamos en mi calle, nos juntábamos además con otros vecinos. Nos entreteníamos con cualquier cosa. Se hacía en todas las puertas. Desde niños hasta mayores. Los jóvenes ahora pasan por aquí y nos dan las buenas noches de milagro».

Frente a ellas está Masi Lindo. «Esta es mi casa, justo debajo de la ventana en la que estamos sentadas», dice. «Las voy a empezar a cobrar por estar en mi terraza», añade con ironía. Tiene 71 años, es la más joven de las que allí se encuentran. Nació en Santiago del Campo, donde trabajó hasta los 17 en el campo de su familia y luego se mudó a Cáceres. En ese piso reside desde 1975, desde que se casó. «Más o menos cuando se hizo este barrio», asegura. «Antiguamente en verano hacíamos fiestas, pero fiestas de verdad», suscribe las palabras de Juliana. «Incluso cenábamos aquí abajo. Nos daba la 1.00 de la madrugada tranquilamente. De eso no hace tanto, eh», cuenta. «Lo de ahora es más un rato de ‘charleta’. Nos vamos pronto. El vecindario es más mayor, más envejecido. De hecho, muchas de las que nos reuníamos ya han fallecido», relata. De julio a octubre no fallan a su cita diaria. «Intentamos apurar hasta que entra el invierno. Ahí ya no salimos», explica.

Masi Lindo Espada. / Carlos Gil

Sin pantallas

Se miran unas a otras, se escuchan entre ellas y comentan que antes «la vida era mucho más sana». «Nos entreteníamos con cualquier cosa y además se podía salir por la noche sin miedo», dicen. «Nadie se metía contigo, no lo que se ve ahora. Yo iba a la plaza Mayor a sentarme a comer pipas y a la Madrila a beber cubatas. Ahora me da miedo que mi hija salga tarde de trabajar», señala Masi, que achaca la pérdida de estas tradiciones a, entre otras cosas, el incremento de delincuencia. Sin olvidar el avance de las nuevas tecnologías y la llegada de la Era digital, «antes hacía calor en casa, ahora con el aire se está hasta más fresco dentro, pero como no teníamos...», apunta. «Aunque salimos para relacionarnos», aclara. «No lo hacemos a través de la pantalla, socializamos hablando de nuestras vidas y recordando momentos», dice. «Sin móviles ni nada», apunta Andrea de fondo. Todas y cada una de las presenten animan a que este rato se retome entre los vecindarios de otras barriadas cacereñas. «Ya sean jóvenes o no».

Patrimonio de la Unesco

Que caiga la noche y apetezca sentarse al fresquito es una costumbre muy extendida por todo el territorio español, más aún del sur. Tanto que hasta un pueblo de Cádiz lucha por conseguir que la tradición se incluya dentro del listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La localidad es Algar y pese a que llevan años detrás de tomar ‘el fresco’ se adhiera a esa lista, este año la propuesta ha recibido ya el apoyo de otros 50 municipios andaluces. Para la Unesco, esta categoría es igual a algo tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. Esto incluye tradiciones del pasado y también usos rurales o urbanos característicos de diversos grupos.

En Extremadura también se reivindica esta práctica desde las instituciones. Un ejemplo es el proyecto ‘Arte en la calle’ de las diputaciones de Cáceres y Badajoz junto a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), en el que promueven este popular símbolo extremeño a través de sillas gigantes de enea colocadas por las calles de los municipios pacenses Torremayor y Cabeza la Vaca, y de Bohonal de Ibor y Torrejoncillo en la provincia de Cáceres. En la iniciativa han trabajado los habitantes de los pueblos con el colectivo de artistas Tia Homes para rescatar los «elementos gráficos, sonoros y visuales propios, así como recuerdos entre generaciones», según informan las diputaciones.

Esta idea seguramente alegraría a Juliana, Andrea, Masi y todo su vecindario.

