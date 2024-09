"Tardo 40 minutos andando desde mi casa en Cáceres hasta llegar al primer cajero"

Martes, 27 de agosto. 12.30 horas. El sol cenital eleva la temperatura del asfalto. Los volantes de los coches queman, no se pueden agarrar, y las gotas de sudor caen por los rostros colorados de aquellos valientes que se atreven a poner un pie en la calle. Bibiana, vecina jubilada de Cáceres, es una de ellas. Sale de su casa, en el barrio de Aldea Moret destino a su oficina bancaria. Bueno, en realidad, su primera misión es llegar hasta la parada de autobús para coger el L4. Ir caminando es inviable.

Bibiana, vecina de Aldea Moret. / El Periódico

"Dependo del transporte para llegar a mi casa" Bibiana — Jubilada

"Mi sucursal está en Cánovas. Tardaría 45 minutos en llegar a pie hasta allí, por lo que dependo del transporte", señala ‘Bibi’, como la conocen sus amigos. Ella es una de las afectadas por el cierre masivo de oficinas desde el año 2008. Por aquel entonces, las calles españolas contabilizaban 45.662. La bonanza económica motivó que los bancos se extendiesen a un ritmo desorbitante y sin precedentes. Pero los tiempos cambian y en ocasiones –afortunadamente, no siempre- en perjuicio de los ciudadanos.

La digitalización de las operaciones

Tras la época de prosperidad llegó la crisis. El clima se oscureció y las ventanillas echaron el cierre a las 14.00 horas. Pero, esta vez, lo hicieron para siempre. Los años de bajos ingresos por los tipos de referencia ultra bajos, y la expansión de las operaciones bancarias a través de internet tampoco ayudaron al éxodo de las entidades.

Sin embargo, no son pocos los que prefieren seguir tratando ciertos temas ‘de tú a tú’. Los que han nacido en unos años en los que la palabra digitalización era una palabra absolutamente desconocida. Más aún, son todos los que tienen el derecho de poder gestionar su dinero y sus intereses de la manera más sencilla posible.

"No me manejo en internet, prefiero ir en persona", explica Bibiana. En su barriada han visto desaparecer dos sucursales y, ahora, solo disponen de un cajero. Pero, para más inri, muchas veces no está operativo. "Echan pegamento para que no salga el dinero. Después, van ellos y lo cogen", relata la vecina.

Roberto Sánchez, vecino de Río Tinto / El Periódico

"En los barrios exteriores, donde hay gente mayor que necesita más ayuda para hacer sus papeles, debería de haber algún tipo de atención personalizada" Roberto Sánchez — Reponedor

Roberto Sánchez, que vive en la zona de Río Tinto, pide una solución. "En los barrios exteriores, donde hay gente mayor que necesita más ayuda para hacer sus papeles, debería de haber algún tipo de atención personalizada", reclama. Y es que las medidas que toman algunas sucursales pasan por incrementar el número de cajeros, pero no suman personal a sus entidades, con lo que el problema persiste.

La situación de Sánchez no es muy diferente a la de Bibiana. "Tardo 40 minutos andando desde mi casa hasta mi oficina bancaria", explica el cacereño. Reconoce que él realiza la mayor parte de las operaciones a través de la web o de las aplicaciones pero, aun así, algunas veces tiene que acercarse a la sucursal y expone que "el tema de papeleo puede llegar a ser complicado para todos".

En San Francisco

Ana María García, del barrio de San Francisco, tiene su oficina algo más cerca. "Tardo 13 minutos andando rápido", señala. Sin embargo, tampoco se libra de las consecuencias de la estampida bancaria. "Solo hay una sucursal de mi banco en toda la ciudad. Hace falta alguna más", sentencia.

Ana María García, vecina del barrio de San Francisco. / El Periódico

"En los barrios exteriores, donde hay gente mayor que necesita más ayuda para hacer sus papeles, debería de haber algún tipo de atención personalizada" Ana María García — Enfermera

Ella tiene la suerte de que, por sus horarios, no acude a la entidad en las horas de más afluencia, por lo que no ha tenido que esperar largas colas. Una situación diferente a la que viven otros como Isidro Mateo, también residente del barrio de San Francisco. "Tenemos pocas oficinas para la gente que hay", expone. "Para no encontrar a nadie tienes que estar allí a primera hora. Si vas a media mañana, te encuentras entre 10 y 15 personas delante".

Isidro Matero, vecino del barrio de San Francisco. / El Periódico

"Para no encontrar a nadie tienes que estar allí a primera hora. Si vas a media mañana, te encuentras entre 10 y 15 personas delante" Isidro Mateo — Jubilado

Mateo explica que ha llegado a esperar más una hora y media. "Es desesperante encontrar colas tan largas. Al final te hartas y te vas a tu casa", reconoce. Una línea en la que se mantiene Kati Durán, jubilada del barrio de Las 232. "Hay muchas menos oficinas y, en ellas, el doble de gente", sentencia.

Durán, como Mateo, se ha vuelto a su casa en varias ocasiones por la cantidad de gente que se ha encontrado cuando iba a realizar las gestiones pertinentes. "Veo mucha cola y, también, mucho peligro. Me da miedo que me puedan robar", sentencia. Debido a la abundancia de clientes, la cacereña teme que alguien pueda aprovechar para quitarle su dinero.

Kati Durán, vecina de Las 232. / El Periódico

"Veo mucha cola y, también, mucho peligro. Me da miedo que me puedan robar" Kati Durán — Jubilada

Ella, como el grueso de las personas mayores, no está familiarizada con internet y considera más seguro realizar sus gestiones de forma presencial. Un pensamiento que comparten más personas como María José Rodríguez, autónoma. "Prefiero hacer las operaciones cara a cara", reconoce.

La cacereña alza la voz por todos aquellos que tienen poco tiempo para ir a su banco. "Si estás trabajando, que solo tienes un rato, ir a la oficina y que esté llena es un fastidio", afirma.

María José Rodríguez, vecina de Cáceres / Jorge Valiente

"Si estás trabajando, que solo tienes un rato, ir a la oficina y que esté llena es un fastidio" María José Rodríguez — Autónoma

Plan de actuación

Ahora, desde el Gobierno plantean a los bancos una nueva colaboración público-privada -como la que se llevase a cabo para llevar las oficinas a las zonas rurales- para acabar con la falta de atención en algunos barrios. Un posible pacto que no ha gustado al sector, pues supondría invertir dinero en algo que consideran innecesario.

Y es que desde la patronal defienden la inexistencia de un problema de exclusión financiera en los barrios, asegurando que, si se mide por número de habitantes, España cuenta con la red de oficinas más densa de Europa.