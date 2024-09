Valdefuentes: paradoja en plaza, un toro manso desluce la faena de Toñin Bravo

Tarde de toros en Valdefuentes este sábado con motivo de sus fiestas en honor a la Virgen de Bienvenida y San Agustín. En la plaza, paradojas de la vida, un toro manso que no embestía deslucía la faena del joven Toñin Bravo. El diestro cacereño no pudo rematar la faena en condiciones y el público, descontento, pidió un sobrero que la presidencia no concedió.

El torero se esmeró con el capote pero al animal le fallaron las patas y llegó a desplomarse en la plaza. Pese a los intentos, al morlaco, apagado, le costaba entrar al capote.

En el coso, según han comentado testigos presenciales a este periódico, "el ganadero y el alcalde se culparon mutuamente por el toro contratado". "Todos nos vinimos mal nada más terminar Toñin", declara un aficionado.

El joven torero está anunciado el próximo 8 de septiembre en Hornachos.

Jose Antonio Bravo, Toñin, tiene 17 años y sus sueño es triunfar en los ruedos. Aficionado desde niño al toreo por su tío Nano Bravo, rejoneador retirado de las plazas en 2012, Toñin quiere convertirse en una figura taurina.

Con 12 años, el joven ingresó en la Escuela Taurina de Cáceres con Manolo Bejarano y posteriormente se ha formado en la de Badajoz, hasta que comenzó a entrenar en solitario en su finca familiar. Estudiante de Formación Profesional de Mecánica, tiene claro que su futuro está vestido con traje de luces.