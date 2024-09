Delirio de cientos de personas en El Casar con las vaquillas y el ‘Grand Prix’

El Domingo de Ramo es el día por excelencia de las grandes fiestas de Casar de Cáceres, pero el lunes siguiente también es festivo local y las peñas casareñas aprovecharon otra de sus grandes jornadas de fiesta para echarse a las calles a disfrutar de las calles. Para combatir los más de 30 grados hubo un amplio programa de actividades que comenzó al mediodía con un gran parque acuático y una disco-agua con Dj animador que no defraudó a la multitud de asistentes. Ya por la tarde tuvo lugar también la tradicional carrera animadora de ‘Jeque Truck’ -una peña que se pasa el año recaudando dinero para poder organizar esta cita- para acompañar a una gran masa de gente hasta la plaza de toros, donde tuvo lugar la cita central de la tarde: el grand prix con vaquillas y posterior festejo taurino al estilo tradicional.

240902EXT_CARLOS GIL (204399360).jpg / Carlos Gil

240902EXT_CARLOS GIL (204400248).jpg / Carlos Gil

La diversión y las risas estuvieron aseguradas desde que, pasadas las 19.15, los protagonistas del grand prix entraron al ruedo casareño. Varios hinchables para disfrutar de las atracciones esperaban a los 28 protagonistas de la cita, que bailaron y realizaron juegos que desataron las risas de los más de 1000 personas que estaban en las gradas. Equipo azul contra equipo rojo, aunque todos ganaban. Llegó el punto álgido con la suelta de las primera vaquillas, momento en el que la grada llegó al delirio y disfrutó de los recortes de los participantes en el juego.

A la cita habían acudido personas llegadas desde todos los puntos de la provincia. De Garrovillas de Alconétar llegaron Saúl, Cristian, Gaizka y Gonzalo para disfrutar de su última fiesta del verano antes de volver a su trabajo en Cáceres: «Somos muy taurinos y nos gusta mucho venir a todos los festejos porque lo pasamos bien todos los colegas». De Cáceres fueron Raquel, Alicia, Julia y Elena que, aunque no son aficionadas a la tauromaquia, no le dicen que no a «pasarlo en grande».

