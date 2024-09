Cisma y enfrentamientos entre los vecinos de la Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres

La Estación de Arroyo-Malpartida se encuentra inmersa en una guerra entre los vecinos, que están divididos y enfrentados desde la entrada de la nueva junta directiva de su asociación vecinal el pasado mes de marzo. Varios residentes aseguran que están vetados de los grupos de comunicación de WhatsApp y denuncian que sufren "falta de transparencia y abuso de autoridad".

Según cuenta María Ángeles Pajuelo, que es la actual vicepresidenta de la asociación, y otros vecinos del poblado ferroviario, hace varios meses que están tratando de lidiar con "situaciones injustas". "Los niños pequeños ya no pueden entrar en la sede vecinal, un sitio en el que se refugiaban ante las fuertes olas de calor, pero ya está totalmente clausurada y con el candado echado. Nadie sabe cómo están las arcas, si solicitas que te ofrezcan los últimos movimientos del banco te lo deniegan, no nos dicen ni cuántos socios pertenecemos actualmente al grupo. Nunca se hacen actividades, solamente las organizadas por el ayuntamiento, incluso nos las cobran aparte de los 20 euros de la cuota anual de los socios. El año pasado tuvimos que pagar 3 euros un plato de paella que había preparado el consistorio. Cuando hay actos, no nos invitan ni a una CocaCola", explica.

Pajuelo llegó a la junta directiva tras presentarse a las últimas elecciones vecinales, pero el pasado mes de agosto convocaron una asamblea para su expulsión como socia de la asociación sin tener ningún expediente disciplinario, por lo que decidió presentar su dimisión como vicepresidenta para desvincularse por completo del mandato. Después de varias semanas, aún continúa inscrita en el registro y ostenta todavía este cargo.

También Roberto Ríos y María Ramos, vecinos de la pedanía pese a que pasan la mayor parte de su tiempo en Cáceres, se muestran "descontentos y enfadados" con la actual gestión de la asociación. "Una vez escribí por el grupo de WhatsApp y me echaron directamente. Por ello, decidí ponerme en contacto directo con el presidente para preguntarle el motivo, ya que considero que no lo hice faltando al respeto en ningún momento", indica Ramos. "Una vez fui a la asamblea vecinal para enterarme, ya que pretendía hacerme socio. Lo que hizo fue echarme directamente de la sede sin dar ni una explicación y amenazándome con el bastón y con llamar a la Guardia Civil", incide Ríos. "Nosotros somos solo una representación de todos los vecinos, que somos una veintena, que estamos cansados de esta tiranía", finaliza Pajuelo.

