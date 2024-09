Marquesinas de Cáceres contra la esclavitud sexual

'Si pagas, ellas sufren'. Ese es el lema de la campaña que ha puesto en marcha por el Ayuntamiento de Cáceres y que se puede ver en las marquesinas de las paradas de autobús de las calles Isabel de Moctezuma, Margallo, así como en Ronda de San Francisco y en la avenida Clara Campoamor. Los carteles ya están colocados en ellas y estarán el mayor tiempo posible.

El objetivo de esta iniciativa, según ha explicado ante los medios de comunicación la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, es "sensibilizar sobre la explotación y el tráfico de mujeres, niñas y niños". Por ello, "desde el corazón de Cáceres" han lanzado el mensaje de que "está en tu mano poner fin al consumo de seres humanos, no seas indiferente, no seas parte del sufrimiento porque no nos olvidemos que la trata existe porque hay quienes la consumen", ha subrayado la edil.

Una campaña que se enmarca en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra el 23 septiembre. En esta jornada también se celebrará un acto conmemorativo a las 12.00 horas en el Paseo de Cánovas, en él se leerá un manifiesto consensuado con diferentes entidades especializadas en la atención e intervención con víctimas, como es el caso de Mujeres en Zona de Conflicto y de Médicos del Mundo.

Además, el acto se completará con una actuación de la Escuela de Danza del Conservatorio Profesional de Sagrario Ruiz-Piñero, que pretende concienciar sobre los Derechos Humanos de las mujeres que son víctimas de la trata. En esta edición se han añadido más actividades, ha apuntado Solís, que tendrán como punto céntrico el Paseo de Cánovas, ya que brinda "más visibilidad". "Al final la plaza Mayor es muy importante para nosotros, pero creo que Cánovas un lunes a las 12 de la mañana es un buen sitio para captar a más población y que así el mensaje llegue a más gente", ha matizado.

