Sobre menores inmigrantes no acompañados

Los conflictos entre los seres humanos son una constante –un universal en términos antropológicos–, no hay grupo humano que no gestione los distintos intereses contrapuestos, como tampoco hay sociedad que pueda evitar la procreación –lo llamamos amor–, la economía –la producción de los recursos necesarios para la vida–, la muerte y el sentido de la vida –aquí tienen su espacio las religiones, no sólo ellas– y, por último, el juego –sí, no hay sociedad que no juegue como exponente de la posibilidad de cambio–. Pues bien, la inmigración conlleva todos estos apartados; en este artículo quiero mencionar uno: la gestión del conflicto. Sí, llegan hombres y mujeres con lógicas distintas en esto del vivir y esto genera imprecisiones en la convivencia y, como resultado, miedo, desconfianza y, en ocasiones, violencia. Dentro del fenómeno de la inmigración quiero dar unas pinceladas sobre los menores no acompañados. Para estos la legislación tiene previsto otra normativa: pueden quedarse entre nosotros hasta su mayoría de edad y su acogida quedará resuelta por el Estado en sus distintas administraciones. Ante ellos –más allá de las leyes protectoras– se producen dos actitudes: una de ellas de aceptación y la otra de rechazo. Bueno sería hacer ver que “desde siempre”, en las guerras, los niños han sido objeto de botín para el bando ganador. Se daría muerte a los barones adultos pero se protegía a los niños como artilugio de acrecentar la tribu ganadora, pues fácil era socializarlos como uno más para el futuro. De esta experiencia en el conflicto hemos creado leyes para “acoger” como bondad receptora, mencionando en nuestra cultura contemporánea los Derechos humanos como garantes de ello. Para no renunciar al botín hemos incorporado a los niños y niñas que –ya medio criados– servirán como útiles ciudadanos de nuestra tribu colectiva. Desde aquí la bondad y la utilidad se dan la mano, nada que objetar, por tanto, a la llegada del botín del mar. De entender esta lógica ancestral podríamos generar aceptación sin trabas, pues estos jóvenes ­–de sentirse verdaderamente acogidos– bien formarían parte del futuro necesario para todos nosotros en virtud de la baja natalidad que nos damos. Aprovechemos con inteligencia esta riqueza que nos llega del mar, a modo de regalo del equilibrio entre los pueblos. Hoy nos llega a nosotros, en otros tiempos fuimos nosotros los que dejábamos a nuestros hijos realizar la travesía del intercambio en esto de la guerra por sobrevivir, ley de vida, por tanto.