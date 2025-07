Cáceres invita a conocer los sabores de la cultura sefardí

Cáceres invita a conocer los 'Aromas y Sabores de Sefarad' a través de una exposición dedicada a la gastronomía judía que estará abierta al público en el centro turístico municipal Baluarte de los Pozos desde este lunes, 7 de julio, hasta el 30 de septiembre. La muestra ,organizada desde la Red de Juderías de España y el ayuntamiento local, está comisionarada por Javier Zafra, cocinero e investigador del patrimonio culinario judeoespañol, y ofrece una experiencia que conecta la historia, la simbología, la identidad y la cocina. En la sala se exhiben paneles informativos que abordan productos como las siete especies que Dios regaló al pueblo hebrero (granado, vid, trigo y cebada, miel y dátil, olivo, higuera y agua), medicamentos medievales como el collar de mondas, destinado a las parturientas y dulces cuya forman esconden simbologías judías, entre otros platos típicos.

La exposición tiene una entrada libre hasta completar aforo y el horario es de martes a domingo, de 10.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas. El público extranjero también podrá disfrutarla, puesto que los textos están traducidos a seis idiomas; castellano, inglés, francés, hebreo, polaco y griego. Además, la muestra ofrece un guía didáctica descargable para enriquecer la experiencia, especialmente orientada a públicos educativos y a quienes estén interesados en el patrimonio cultural.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, definió la exposición como una propuesta "cultural que invita a recorrer el legado histórico y gastronómico del mundo judío en la península ibérica. Este programa expositivo "ha pasado por distintos puntos de nuestro país" e invita a descubrir "como la tradición culinaria sefardí encierra valores, costumbres y modos de vida que han sido transmitidos a lo largo de los siglos".

Historia de la exposición

Javier Zafra destacó que, desde la Red de Juderías, no solo se han rescatado monumentos, juderías y sinagogas, sino también el patrimonio intangible, donde se incluye la cocina. Según el investigador, el arte culinario forma parte de la historia de lo cotidiano, la cual se pierde y "más si está ligado a las mujeres". Por ello, la cocina judía es "tan desconocida" y, como él mismo señala, "lo que no se conoce, no se valora; y si no se valora, no se estudia; y lo que no se estudia, acaba desapareciendo".

Javier Zafra, comisario de la muestra / Carlos Gil

Actualmente, la Unesco reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la cocina tradicional mexicana, la gastronomía francesa, la dieta mediterránea y las tradiciones culinarias japonesas. Estas gastronomías son "dignas" de proteger y, por ello, "estamos trabajando en la protección de la cocina judeoespañola que tiene muchísimo detrás", señaló Zafra.

Presentación de la exposición 'Sabores y Aromas de Sefarad' / Carlos Gil

Legado Sefardí en Extremadura

La propuesta forma parte del programa itinerante de la Red de Juderías de España, cuyo objetivo es dar a conocer, preservar y defender el legado Sefardí. Inaki Echeveste, director general de la red, afirmó que la asociación se encuentra en un momento de expansión. Actualmente, son 21 las ciudades que pertenecen a la red, de las cuales tres están en el territorio cacereño: Cáceres, Plasencia y Hervás. Si la comisión técnica aprueba la inclusión de Valencia de Alcántara y Llerena, "Extremadura se convierte en la comunidad autónoma con más municipios que forman parte de la red", destacó.

Jornada de la Cultura Judía

Por otra parte, Cáceres acogerá en a finales de agosto la jornada de la Cultura Judía, que aprovechará el mismo espacio de la exposición para desarrollar una serie de actividades.

