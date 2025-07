El líder vecinal de La Madrila de Cáceres: "Es una vergüenza la dejadez de las zonas verdes"

La asociación de vecinos del barrio cacereño de La Madrila denuncia el estado de dejadez que presenta actualmente la barriada, especialmente en lo relativo al mantenimiento de jardines y zonas verdes. Su presidente, Francisco de Borja, califica de «vergonzosa» la situación por la falta de atención de los servicios de jardinería y acusa al Ayuntamiento de Cáceres de haber perdido el compromiso con las necesidades del barrio.

«Tenemos un problema con el abandono de los jardines, los desbroces y la poda de árboles», afirma el representante vecinal, quien asegura que una de las zonas más afectadas es precisamente el entorno de la sede de la asociación. «Antes los jardines delanteros siempre lucían perfectamente cuidados, pero ahora están completamente secos», lamenta.

El mantenimiento de estos espacios corre a cargo de la empresa Talher, adjudicataria del servicio, que acaba de renovar su contrato para las próximos cuatro años. Desde la agrupación vecinal consideran que la labor llevada a cabo en los últimos meses dista mucho de la que se venía realizando anteriormente. «En el último medio año se ha notado un cambio radical, que achacamos a una evidente falta de gestión por parte del ayuntamiento y a que el nuevo servicio no está funcionando como debería, pese a la gran cantidad de dinero que esto supone para los cacereños», denuncia su presidente.

Según Francisco de Borja, lo que reclaman al ayuntamiento es que atienda lo que es de su responsabilidad y cumpla con lo prometido. «Nosotros ya pedimos a los responsables de los bloques residenciales que adecenten sus zonas ajardinadas, y así lo han hecho. Ahora falta que el consistorio actúe donde le corresponde», señala el presidente.

En este sentido, el líder vecinal lamenta la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno, ya que asegura que a mediados de junio trató de contactar personalmente con varios miembros del ayuntamiento. «El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, me comunicó que estaban llevando a cabo las tareas de desbroce en toda la ciudad. El problema es que a nuestro barrio aún no han llegado», critica. «Entendemos que estas cosas llevan su tiempo, pero no tanto. Y si se dicen las cosas hay que cumplirlas», puntualiza.

Promesas incumplidas

Y es que el malestar vecinal también se debe al retraso en otras importantes actuaciones que ya fueron anunciadas y que, según los residentes, son necesarias para mejorar la calidad de vida en La Madrila. A finales de enero, el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, se comprometió públicamente a llevar a cabo una batería de medidas que la asociación de vecinos viene reivindicando insistentemente desde hace tiempo.

Entre estas propuestas figuran el arreglo integral del parque infantil y la mejora de sus jardines, así como la remodelación de las pistas de petanca, que prácticamente han desaparecido, y las pistas deportivas, un punto de encuentro habitual para jóvenes que, tal y como afirma el presidente vecinal, continúa siendo escenario de botellones prácticamente cada fin de semana. «El problema es que luego los niños pequeños vienen a jugar y se encuentran este panorama», advierte.

Sin embargo, a día de hoy, los avances en la barriada son mínimos y la frustración crece. «Solo se ha asfaltado la zona de Emilio Rosillo, y lo es cierto que ha quedado muy bien, pero el resto sigue exactamente igual», lamenta Francisco, que teme que estas promesas queden solo en palabras, dejando atrás las verdaderas necesidades de La Madrila.

Continúa la inseguridad

La asociación, a través de su presidente, también asegura que los problemas de ruido, actos vandálicos y episodios violentos persisten en el barrio, sobre todo durante las noches, lo que provoca malestar entre los vecinos que residen en las zonas más afectadas. «Últimamente vemos como se suceden las pintadas y grafitis en paredes y puertas de cocheras», denuncia el presidente, que cuestiona la falta de vigilancia y de medidas efectivas por parte de las autoridades municipales.

Según explica, los altercados no solo afectan al descanso de los residentes, sino también a su seguridad y calidad de vida. «Es cierto que hubo una temporada más tranquila, pero la situación de años atrás prácticamente no ha cambiado. Los vecinos me transmiten su enfado porque no deja de haber altercados», subraya el representante de la barriada.

