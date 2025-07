Carta de agradecimiento al alcalde de Cáceres tras el fallecimiento de nuestra madre

Por medio de esta carta quiero agradecer públicamente al alcalde de Cáceres, Excmo. Sr. D. Rafael Mateos, la amable carta de pésame que ha dirigido a mi familia con motivo de la muerte de nuestra madre, Modesta Rubio. Supongo que será una carta modelo que el alcalde dirige a todos los vecinos que pasan por este difícil momento, pero eso no le quita mérito en absoluto. Ojalá sus lectores no lo sepan, pero uno nunca acaba de estar preparado para la pérdida de una madre, y eso que la nuestra ha tenido una larga vida feliz en la que nos ha hecho crecer y aprender mucho gracias a su trabajo y esfuerzo. En esos momentos, todo apoyo moral es bienvenido y se agradece, y, por eso, nos ha emocionado especialmente la carta del alcalde. Es un bonito gesto que nos hace pensar que los cacereños no somos solo números y estadísticas, sino que contamos individualmente para el ayuntamiento y quienes lo representan. Ojalá que sus lectores tarden muchos años en recibir esa carta, pero nosotros agradecemos del ayuntamiento y del alcalde este apoyo cercano y personal, que, como el de todos nuestros familiares y amigos que nos han acompañado, nos hace tanto bien.