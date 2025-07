El circuito de BTT en Cáceres "sigue bloqueado" un año después

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la falta de voluntad política del Gobierno de Rafa Mateos para avanzar en la creación de un circuito permanente de BTT en la ciudad, ya que "a día de hoy no se ha dado ningún paso efectivo para poner en marcha una medida beneficiosa para la ciudadanía y los clubes ciclistas de la ciudad".

El concejal Antonio Bohigas ha recordado que “hace un año el pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por el nuestro grupo en la que se instaba al equipo de Gobierno a buscar una ubicación adecuada para ponerlo en marcha. Una propuesta beneficiosa para la ciudadanía, para los clubes deportivos locales, para el barrio que lo albergue, y en definitiva, para el posicionamiento de Cáceres como referente del deporte al aire libre.

El pleno

"El PP apoyó esta moción, e incluso en el pleno nos dijeron que esa medida estaba incluida en su programa electoral", ha incidido, “pero la realidad es que a día de hoy no han dado ni un solo paso efectivo, no hay avances, no hay ubicación, no hay un calendario… lo que hay son muchas excusas, promesas vacías y una preocupante falta de voluntad política para cumplir con lo que ellos mismos prometieron”.

Competición BTT. / El Periódico Extremadura

Ante esta situación, “preguntamos ayer en la comisión de Turismo y Deporte a la concejala del área que cómo era posible que se hubiera realizado una transferencia de crédito desde esta concejalía a la fiestas de San Fernando por un importe de 50.000 euros, dinero que debería ir destinado a la promoción deportiva y se ha ido a estas fiestas, que curiosamente no albergaron ni un solo evento deportivo. Y como siempre ni una respuesta política, solo excusas, y excusas administrativas”.

Dejadez

Para Bohigas, “esta dejadez no solo demuestra una preocupante falta de compromiso del PP con el deporte, sino también con la palabra dada en el Pleno”, y añade que “el circuito de bike no puede quedarse en el cajón del olvido, no estamos hablando de una ocurrencia, estamos hablando de un equipamiento que contribuiría a la mejora de la salud, el ocio y el deporte de muchas personas, además de potenciar el turismo activo y natural, y situarnos como referente en la región para la celebración de pruebas deportivas que atraerían a deportistas de todo el país”.

Imagen de una competición. / El Periódico Extremadura

Cáceres aspira a ser Ciudad Europea del Deporte, ha manifestado, “pero difícilmente alcanzaremos ese objetivo si el gobierno local se limita a los titulares y olvida la gestión. No se puede promover un modelo de ciudad activa mientras se paralizan proyectos clave como este circuito, tan demandado por los propios clubes ciclistas de la ciudad y por gran número de familias cacereñas, ya que la afición al ciclismo se inicia a edades muy tempranas”.

Cumplimiento

“Exigimos al alcalde Rafa Mateos y a su equipo que cumplan con lo aprobado y dejen de dar la espalda a iniciativas que suponen una mejora real para la ciudadanía. La palabra dada en el Pleno es un compromiso con Cáceres y Cáceres no puede seguir pedaleando hacia la nada”, ha subrayado Bohigas.