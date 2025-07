Carmen Flores, creadora digital: "Si alguien viene a Cáceres por primera vez no se puede perder subir la Torre de Bujaco"

Carmen Flores, más conocida como "tu amiga cultureta", natural de Salvaleón y afincada en Cáceres desde hace dos años, es historiadora del arte y diseñadora gráfica de formación. Cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del marketing digital y la cultura, ya que ha trabajado en reconocidas agencias e instituciones como el Museo Pompidou de Málaga y el Museo Thyssen de Madrid. Produce contenido auténtico y personalizado desde la perspectiva del consumidor. Realiza vídeos, reseñas o publicaciones para las redes sociales y en la ciudad es pionera en este campo.

- ¿En qué momento decidió comenzar en el mundo UGC?

-El año pasado en mis redes sociales me aparecían constantemente vídeos relacionados con creadoras de contenido UGC. Al principio creía que era una estafa, pero tras varios meses recopilando información e investigando sobre este mundo, decidí arriesgarme. Empecé a hacer vídeos con productos que tenía en casa para poder crear un portfolio sólido y que las empresas confiaran en mi contenido. Sólo hice 10 vídeos y poco después, me abrí las redes y empecé a publicar. Tenía claro que quería darle mayor visibilidad a Cáceres, aunque a día de hoy, también creo vídeos sobre decoración, mascotas y moda curvy.

-¿Qué tipo de contenido disfruta más?, ¿cómo elige los planes que va a recomendar sobre Cáceres?

-Disfruto muchísimo realizando vídeos culturales y la decoración también me encanta, pero es más complicado llegar a un público interesado en ella. El contenido sobre Cáceres lo hago bastante rápido y de forma muy dinámica. Como novedad, he comenzado a realizar vídeos por la calle, sobre todo para poder hablar con los cacereños sobre cultura. Aquí en Cáceres aún estamos un poco parados en este sentido, pero tengo muchas ganas de motivar a la gente a que salga de su zona de confort y se abra a este tipo de publicidad que cada vez es más común.

-Si alguien viene a Cáceres por primera vez, ¿cuáles son los planes que no se pueden perder?

-Si les gusta el arte, deberían de visitar el Helga de Alvear, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de Europa, que cuenta con una colección increíble poco conocida por los cacereños. Pasear por la parte antigua y disfrutar de todas las etapas históricas por las que ha pasado Cáceres, subir a la Torre de Bujaco y hacer una parada en el Zeri's para desayunar o merendar. Me gusta Cáceres por su cultura, es increíble.

-¿Cómo colabora con las marcas?

-En tan sólo un año dedicándome al mundo UGC, he conseguido colaborar con más de 50 empresas. Al principio, lo hacía a cambio de productos, pero lo abandoné porque trabajaba gratis para las marcas. Hace poco me regalaron un sofá valorado en 900 euros por una colaboración con una marca puntera en decoración del hogar. Reconozco que no suelo hacer muchas de este estilo, aunque alguna vez que otra, no me importa. He creado vídeos para marcas como Garnier, Finetwork, Isdin, Hofmann o Maybelline, cada tipo de vídeo tiene un coste diferente, todo va en relación de la popularidad de la marca.

-¿Qué evento anual en Cáceres no se pierde nunca?

-El mercado medieval en noviembre, en el que puedes conocer las tres culturas de la ciudad. También me gusta mucho el Festival de Blues que se celebra en septiembre, aunque no es tan conocido, y el Womad me parece súper interesante para conocer música de otros países, pese a que por desgracia, a día de hoy ya es un macrobotellón.

-¿Suele colaborar con restaurantes o marcas locales?

-En Extremadura se desconoce el UGC, sé realizar estrategias de marketing adaptadas a cada cliente y no hay que dejarse llevar por los seguidores. Ayudo a empresas a crecer en redes sociales, pero sobre todo a ser visibles. Por lo general no quieren pagar, pero soy autónoma y vivo de esto. En ocasiones hago vídeos gratis que terminan llegando a miles de seguidores y no valoran lo suficiente este tipo de publicidad. A día de hoy, elijo con quién quiero colaborar.

-¿Qué le gustaría lograr dentro del mundo UGC?, ¿cual es su meta profesional?

-Me encantaría ser la creadora de contenido del centro comercial Ruta de la Plata aquí en Cáceres. Dar visibilidad al centro comercial, a las marcas, gestionar la comunicación. A nivel local, seguir creando contenido para marcas, negocios, locales y a nivel personal, ya fuera de Cáceres, colaborar con marcas nacionales, como Supermercados DÍA, que ya está empezando a trabajar con creadores UGC, con musicales como 'El Rey León'. A día de hoy no vivo cómodamente de ello, pero cada vez voy teniendo más ingresos. Es un lujo poder trabajar desde casa y estoy muy feliz de dedicarme a ello. Compagino el UGC con la gestión de redes sociales de varias empresas y el diseño gráfico.