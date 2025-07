El sector empresarial de Cáceres reclama mayor protagonismo en la alianza con Portugal

Cáceres y Portugal han vuelto a unir fuerzas a través de una alianza inédita que aspira a influir directamente en Bruselas. El objetivo es claro: instar a Europa para que priorice el Corredor Atlántico paralelo a ambos países y ponga fin al aislamiento histórico del suroeste peninsular.

Desde el ámbito empresarial cacereño, la creación de este ‘lobby’ se valora como un paso positivo, aunque no exento de matices. El presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres (Coepca), Diego Hernández, considera que la iniciativa «va en la buena dirección», pero lamenta que no se haya contado con la parte empresarial en su diseño. «Desde Coepca aprobamos este tipo de alianzas, aunque vemos carencias al no haberse incluido al sector empresarial en el acuerdo», afirma el representante, quien subraya que lo fundamental es que se ejecuten las actuaciones y no se queden únicamente en «palabras bonitas».

Este nuevo grupo de presión, denominado Agrupación Europea de Cooperación Territorial, ha sido creado por la Diputación Provincial de Cáceres y las ocho entidades municipales que pertenecen a la Comunidad Intermunicipal Beira Baixa (Castelo Branco, Idanha-a-nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-nova, Sertã, Vila de Rei y Vila Velha de Ródão). Entre los objetivos prioritarios de esta unión figuran la construcción de la autovía Cáceres-Monfortinho, el fomento del transporte en autobús entre ambos territorios y la mejora de la conexión ferroviaria, con el propósito de que la futura línea Madrid-Lisboa incluya de forma obligada el paso por Cáceres.

Coepca lleva años reclamando mejoras en infraestructuras, tanto ferroviarias como por carretera, especialmente una conexión directa con Portugal por la zona norte. «Siempre hemos reclamado que se complete una vía de entrada desde Madrid a Portugal a través de Navalmoral de la Mata, Plasencia y que llegue hasta Castelo Branco», recuerda Hernández.

A su juicio, el verdadero motor para que estas conexiones tengan impacto real es la implicación del tejido productivo. «Cuando se habla de repoblación, de montar empresas o infraestructuras, es cuando echamos en falta la parte empresarial. Sin embargo, sí vemos la parte administrativa de un lado y de otro. Pero si lo que se busca es crear riqueza, ¿dónde están los trabajadores y empresarios? Eso es lo que realmente habría que definir», asegura con firmeza.

«Participar, apoyar y ejecutar»

Por ello, desde la organización también trabajan en paralelo en la constitución de una nueva asociación transfronteriza de empresarios, el Círculo Empresarial Rayano, que incluirá a compañías tanto extremeñas como portuguesas. «Lo que queremos es participar, apoyar y ejecutar. Si se pretenden hacer políticas de infraestructuras y empresariales que tengan recorrido hasta la Comunidad Económica Europea, el empresariado cacereño debería estar presente desde el principio», reivindica.

Hernández constata que el aislamiento viario sigue siendo una traba para el desarrollo económico de la provincia. «La falta de buenas comunicaciones para la entrada y salida de mercancías estanca las posibilidades de que inversores puedan venir hasta aquí», expone. Y no es el único obstáculo: a ello se suma la escasez de suelo industrial, pese a que recientemente se ha aprobado la ampliación del polígono de Las Capellanías. «El proyecto aún no está finalizado y, mientras no se complete, estamos condenados a seguir cinco años más sin la posibilidad de atraer grandes inversiones», lamenta.

Posible salvación a largo plazo

Sobre el impacto que tendrían para Cáceres estas mejoras a nivel de comunicaciones e infraestructuras, Hernández no duda en su diagnóstico: «A largo plazo podría ser la salvación. Tanto para la despoblación como para que pudieran llegar inversores. También supondría doblar el turismo y, lógicamente, la fijación de población, otro aspecto muy importante», señala.

Europa no es la varita mágica

En cuanto a las expectativas de financiación europea, el presidente de Coepca se muestra realista. «En Europa las cosas no son como pensamos. Ir a pedir ayuda no es tan fácil y para cambiar algún plan o lograr una regulación es necesario reunir un millón de firmas».

Además, advierte que no todos los proyectos deben solucionarse desde Europa. «Debemos seguir insistiendo, pero hay problemas que son locales, provinciales, regionales y nacionales, mientras que Europa debería estar para las cuestiones de gran envergadura», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo