48 artistas alzan la voz en Cáceres contra los conflictos bélicos

La exposición colectiva 'La Guerra' estará disponible en el Palacio de la Isla hasta el 29 de agosto. En ella 48 artistas presentarán sus obras como forma de denuncia y reflexión sobre los enfrentamientos armados, sus consecuencias y el impacto desolador que generan en la humanidad. La muestra se convierte en un espacio de sensibilización que defiende el lema 'no a la guerra' y pone el foco en los desastres, el hambre, las enfermedades y las pérdidas humanas que ocasionan los conflictos bélicos.

Artistas

En la exposición participan numerosos artistas: Adonay Kustanilló - Kiibopn 3biñha, Alberto Durán - "Pandora", Alberto González "Teto" - Tambores mudos de flores de sal y girasoles marchitos, Alejandro Papakiritsis - La paz, Ana Aloha Piezzas - Vestigios que aún encajan, Ana Martínez Blay - Grito 1, grito 2, grito 3, grito 4, Ángel Macías Moreno - No a la guerra 1, no a la guerra 2, Ángel Sotomayo - No a la guerra, Antonio Blanco - Mientras quede una escuela, Antonio González "Antogos"- Humanoide tras la guerra nuclear del 28, Antonio Poblador - El niño que perdió la guerra, Carlos Kasaka - Varias escenas bélicas, Carlos Vaquero Santano - No more wars, Cora Ibáñez - Los Olvidados, Emilio González Núñez - Silla convaleciente, Francisco Dominguez Pénis - Ni nos ven ni nos oyen, Francisco Ovejero Solana - "Sky war", Ignacio Carmona Ranchel - Destrucción, Inmaculada Fonseca - Esperanza, Isabel Agúndez Jacobo - Lo sueños de los niños, la realidad de los malvados, Isabel González Vaz - Sin título, Jairo Jiménez - La Guerra, Javier Gallego Galán - Wh y, Jesús Ávila - Objetivo, Jesús David Floriano - Ventana a la paz, Jesús Méndez Iglesias - El día déspues, Juan Jose Docel Dolcel - Quien manda matar, no puede vivir, Julián Rocha - Entendimiento por la paix, peace paz.

Acto inaugural

La asociación cultural de escritores y escritoras 'La Croqueta' ha colaborado en esta exposición con textos literarios que acompañan a las obras, ampliando y reforzando el mensaje a favor de la paz y en contra de la violencia. Jorge Suárez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Cáceres, ha dirigido el acto inaugural y ha destacado "el papel del arte como herramienta transformadora". Por último, Suárez ha animado a todos los cacereños y cacereñas de todas las edades para adquirir esa conciencia.

Suscríbete para seguir leyendo