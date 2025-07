Multitudinaria jura de bandera en Cáceres con récord de mujeres soldado

Ojos vidriosos, sonrisas con una mezcla de emoción y orgullo y miradas cómplices que buscan a ese familiar que acaba de realizar el acto más importante de la vida militar: la jura de bandera. El Centro de Formación de Tropa número 1 de Cáceres (Cefot) ha acogido este sábado una nueva cita para rubricar el compromiso de los jóvenes soldados con España en el que se ha vuelto a batir un récord: es el ciclo con mayor número de mujeres de la historia en el acuartelamiento Santa Ana.

‘La fuerza de los valores’ es el lema del Ejército de Tierra español. Y en Cáceres, durante los últimos dos meses, el cuerpo de formadores del Cefot se ha encargado de pulir a cada uno de los soldados que tomaron la decisión de dejar atrás familias, parejas e, incluso, niños para convertirse en “hijos de España”, como les ha definido el coronel director del centro, Álvaro Kromer Espejo. Le acompañó en la presidencia del acto el director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Javier Antonio Miragaya; y el jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento y Jefe del Batallón de Alumnos, Francisco Romero Camer.

Abarrotado

La explanada del recinto estaba abarrotada desde más de media hora antes del comienzo. Los coches tuvieron que aparcar en el párking del ferial porque no había sitio suficiente. Hasta 7.000 personas acompañaron a los soldados, la mayoría padres y abuelos que no han dudado en cruzarse todo el país para ver cómo hijos y nietos cumplían sus sueños.

Alumnos

En total, han sido 1.171 alumnos. La mayoría de ellos (1.025) eran hombres, pero el número de mujeres ha supuesto el porcentaje más alto en la historia de la formación militar cacereña: las 146 soldados han supuesto un 12,46%, según han informado a este diario desde el departamento de prensa. El número de extremeños ha sido similar al de los últimos años (44, cinco mujeres y 39 hombres) y han sido 13 cacereños (tres chicas y diez chicos). De ese total, 303 han pertenecido a la especialidad fundamental de Caballería y 868 a la de Infantería.

Formaciones y enseñas

El acto de la jura de bandera ha estado compuesto por las siguientes formaciones: escuadra de gastadores del Cefot, banda de guerra BRI XI, unidad de música de la Academia de Infantería, el mando de la formación y las compañías ‘Francisco Pizarro', 'Alonso de Mendoza', 'Hernán Cortés’ y 'Martín Cerezo'. Los jóvenes militares han jurado ante cuatro enseñas: las banderas del Regimiento de Infantería Saboya, de la Academía de Infantería y del Cefot número 1 y el estandarte del Regimiento Acorazado Castilla.

El mejor soldado

Tras el acto principal, el soldado Wenxuan Jiang Li ha recibido el diploma por el ser el número uno en la Fase de Formación Militar General en el plan de estudios del currículo de la enseñanza de formación. Es soldado de la especialidad de Infantería y está encuadrado en la compañía 'Hernán Cortés'. A partir del 24 de octubre, cuando finalice su fase de formación específica y especialidad fundamental, irá destinado al Regimiento de Infantería 'Asturias' número 31, de la Brigada 'Guadarrama' XII, Madrid.

Más distinciones

Las distinciones Amigos del CIR han sido para los soldados alumnos Jaime Repollet, por su compañerismo, y Roberto Martínez Nieto, por su espíritu de sacrificio y anteponer el deber y bienestar de los demás a sus propios intereses.

Homenajes

Acto seguido, ha tenido lugar el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, se han despedido de las banderas y han recitado a viva voz el Decálogo del Soldado, que son los diez principios que guían su conducta y actitud y sirve como recordatorio constante de los deberes, responsabilidades y espíritu que deben caracterizar a un miembro de las Fuerzas Armadas.

Autoridades

Entre las autoridades presentes se encontraban el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el fiscal superior de la región, Francisco Javier Montero; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Gregorio Valverde; el teniente de alcalde de la ciudad, Emilio Borrega; el concejal de Vox, Eduardo Gutiérrez; la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el jefe de la Guardia Civil en la región, Jose Manuel Santiago; el coronel jefe del Regimiento de Infantería Saboya nº 6, Juan Antonio García Martínez; el coronel jefe de la USBA General Menacho, Juan Jose Vieira; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, Rafael Roldán Parra; el teniente coronel jefe de la PLMM-R Castilla 16, Jose Román Román Espinosa; y el teniente coronel de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Romo Peñas.

Alocución

El coronel director del Cefot, Álvaro Kromer Espejo, se dirigió a todos los presentes para recordar que la jura "es el acto más importante de la vida militar" por lo que simboliza la bandera: la nación, soberanía, independencia y unidad e integridad de la patria. "Es el registro previo indispensable para ser militar". "Cuando realizamos este acto, nos comprometemos a asegurar que los españoles seguirán siendo dueños de sus decisiones, sin injerencias externas que puedan afectar a sus libertades", ha incidido durante su discurso. Y se ha dirigido también a todos los familiares, a quienes ha recordado que "los soldados ya no volverán a ser los mismos que antes de entrar en el Ejército puesto que han pasado a ser los mejores hijos de España".

Desde todo el país

Carmen Ruiz cumplirá 80 años el próximo mes de agosto, pero no ha querido perderse la oportunidad de ver a su nieto Isaac en uno de sus días más importantes como soldado. Viene desde Valencia acompañada de su hija y no ha podido evitar emocionarse durante el acto: "Es lo que él ha querido. El acto me ha dejado los pelos de punta", finaliza.

Desde Málaga

Desde Málaga han llegado Maribel y Juan para disfrutar del acto de jura de bandera de Paula, que ha repetido instrucción por segundo año consecutivo. "Tiene el sueño de ser psicóloga militar, se sacó la carrera y va a hacer todo lo posible por conseguirlo. Es muy constante y disciplinada. Estamos seguros de que lo va a conseguir", finalizan.

Un acto con el que ha concluido la primera etapa de formación de los futuros soldados del país. Muchos de ellos puede que no se vuelvan a cruzar en la vida, cada uno se irá a un punto distinto del país. Pero, para todos, el Cefot número 1 de Cáceres quedará eternamente en su memoria por ser sus primeros pasos en las Fuerzas Armadas de España.

