Un falso militar de EEUU enamora a una cacereña y le estafa 100.000 euros: así ha caído la banda que operaba por toda España

Mediados del año 2021. Una mujer de Cáceres y lo que ella creía que era un militar norteamericano comienzan a intercambiar mensajes. Él se ganó su confianza emocional y mantuvieron una falsa relación sentimental. Durante ese tiempo y poco a poco, el patrimonio de ella se empieza a ver gravemente mermado. En 2023 toma la decisión de ir a la Comandancia de la Guardia Civil y denunció una estafa que superaría los 100.000 euros.

Una mentira

Había vivido una mentira durante dos años que le había salido muy cara. Era víctima de 'la estafa del amor en línea'. En ese momento, comenzó una gran investigación por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita. Emplearon técnicas económicas y tecnológicas y llegaron a contar con la colaboración de Interpol-Europol.

Investigación

En la indagación de los hechos denunciados, los agentes descubrieron la existencia de una organización criminal cuyos integrantes mantenían tareas claramente diferencias. Algunos de ellos se dedicaban a interceptar correos entre empresas, previa infección de sus equipos informáticos, para poder acometer luego un ciberataque denominado 'Man in the middle', con el que lograban desviar el dinero de facturas que estas entidades pagaban a otras por sus servicios. En ese sentido, se habían detectado denuncias interpuestas tanto en comisarías de Policía Nacional de Madrid y Sevilla, como en la de los Mossos D'Esquadra de Barcelona. Ya no era solo una estafa sentimental a una cacereña, sino una banda criminal que también robaba a firmas de todo el país.

Ataques informáticos

Del mismo modo, se pudo constatar que empleaban ataques informáticos mediante 'Smishing' o 'Vishing', tanto a empresas como a particualres, y que empleaban identidades usurpadas a víctimas que aún no sabían que estaban siendo estafadas, unas por ser empresas que creían haber hecho correctamente un pago empresarial y otras, personas físicas que se encontraban en la fase de captación emocional de una estafa amorosa. No paraba de rizarse el rizo. A día de hoy, algunas de las víctimas continúan pagando el préstamo bancario que solicitaron y cuyo importe entregaron a los estafadores, lo que refleja el fuerte vínculo emocional que llegaron a desarrollar con ellos.

IGAT

En varias provincias

A pesar de la complejidad de la investigación, los agentes han podido obtener pruebas acerca de la supuesta implicación de los autores de la denuncia inicial, en otros hechos cometidos en localidades de varias provincias españolas como Madrid, Barcelona, Cuenca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia, Castellón, Teruel, La Rioja, Álava, Pontevedra, Alicante, Valencia, Lanzarote, Tenerife y Valladolid logrando esclarecer, probando e imputando su autoría, un total de 56 hechos delictivos a nivel nacional.

Tres fases

La Equipo de Investigación Tecnológica de la UOPJ de la Benemérita cacereña ha necesitado para el desmantelamiento total del grupo organizado dos años de investigación, desarrollando para ello tres fases de ejecución en las que se han llevado a cabo 15 registros domiciliaros en Valencia (Valencia), Burjassot (Valencia), Paiporta (Valencia), Milladoiro (A Coruña), Zaragoza (Zaragoza), Getafe (Madrid), Madrid (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Torrejón de Ardoz (Madrid), Móstoles (Madrid), Barcelona (Barcelona) y Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Documentación bancaria

Durante los registros se intervinieron gran cantidad de documentación bancaria de entidades afincadas en el extranjero, 52 teléfonos móviles de última generación, 20 dispositivos de almacenamiento externo, 18 ordenadores portátiles, 13 tablets y 6 wallets de criptoactivos. Así mismo, han sido localizados dispositivos desde los que conectaban con las víctimas para llevar a cabo la manipulación sentimental y el posterior saqueo económico.

El importe total

El importe económico estafado, tanto a particulares como a empresas, asciende a 1.581.667 euros. La organización estaba compuesta por 15 personas, que han sido detenidas por los supuestos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. A uno de ellos le constaban numerosos antecedentes policiales por casos similares, así como varias requisitorias judiciales de búsqueda y detención emitidas por juzgados de distintas provincias. Las diligencias han sido llevadas a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Cáceres quien decretó el ingreso en prisión para once de ellos, así como la retirada del transporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.

El desenmascaramiento del entramado delincuencial ha evitado numerosas estafas que durante el transcurso de la investigación se estaban llevando a cabo, con la posibilidad del rescate de los fondos defraudados. Es de destacar que solo a una de las víctimas de 'Romance Scam' le habían llegado a estafar un total de 117.200 euros, aunque la Benemérita no explicita que sea la mujer de Cáceres. Gracias a ella, la red criminal ha caído.