Amigas desde niñas, y ahora vecinas en las viviendas protegidas adjudicadas de El Junquillo en Cáceres

Laura Valle y Paula Tato se conocen desde que eran niñas. Una vive en Nuevo Cáceres, la otra en Los Fratres. Se han criado juntas y han forjado una relación de amistad que durará para toda la vida. Y más aún sabiendo que en los próximos meses se van a convertir en vecinas gracias al sorteo de la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, Urvipexsa. Fueron dos de las 100 personas afortunadas y no dudaron en dar rienda sielta a la euforia por conseguir una casa: «No lo asimilamos», reconocen.

Sin saberlo

Ninguna de las dos sabía que la otra se había presentado al sorteo. Se enteraron el pasado sábado en una comida de grupo. «Somos amigas y ni lo sabíamos, no nos lo habíamos contado», se sorprenden ambas. Y la suerte les han sonreído. Entre los 353 solicitantes para las 92 viviendas de tipología general, ellas tenían los números 346 y 339. La fortuna ha caído de su lado al caer el 266 y tocarle a los siguientes 92 números: «Ha sido de milagro. Lo primero que hemos hecho ha sido sacar la calculadora para echar la cuenta», cuentan.

Precio

No está todo conseguido, puesto que ahora continuarán en el proceso para lograr la vivienda y deben cumplir todos los parámetros, pero todo apunta a que serán vecinas durante muchos años al ser beneficiarias de una vivienda cada una, que costarán entre 110.000 y 139.000 euros, en la primera fase de El Junquillo.

CEDIDA

En pareja

Marta Solís y Nicolás son pareja. Ella es de Cáceres y él de Arroyomolinos de Montánchez. Apenas tienen 24 años y reconocen que «no esperaban tener mucha suerte porque su número era muy alto». Tenían el 335, y no sabían bien cómo funcionaría el sorteo. «Cuando ha salido, me he puesto a calcular rápido y muy nerviosa», finaliza.

Ocho viviendas accesibles

En cuanto a las ocho viviendas para personas con discapacidad, había 18 solicitudes admitidas y en el sorteo ha salido el número 4. Cabe recordar que las viviendas cuentan con 60 u 80 metros cuadrados y tienen plaza de garaje y trastero.

Fotogalería | Sorteo cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo /

En recuerdo de Alfonso Encinas

En el sorteo participaron el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, y la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López. En el acto hubo un emotivo recuerdo por parte del edil cacereño a Alfonso Encinas, fallecido la pasada semana y que era gerente de Urvipexsa.

Más promociones

Además, cabe recordar que, para quienes no tuvieron suerte, se sortearán otras 100 viviendas en El Junquillo. También se van a crear 344 en distintos puntos de la ciudad como Residencial Universidad, Nueva Ciudad, Vegas del Mocho y Residencial Gredos. Ya se pueden rellenar las solicitudes en la web de la firma pública y en los próximos meses se celebrarán más rifas similares.

