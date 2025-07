César Silva, abogado en Cáceres: "No soy un referente, sino una señal de que algo está cambiando en el pueblo gitano"

César Silva Montaña (Cáceres, 1998) acaba de recibir el aprobado que le permitirá colegiarse como abogado, pero su historia va mucho más allá de un expediente académico brillante. Criado en Aldea Moret, este joven de etnia gitana se convirtió en el primer universitario de su comunidad en la ciudad. Aunque asegura no querer ser un ejemplo, su trayectoria es reflejo de que, poco a poco, algo empieza a avanzar en una sociedad donde aún persisten muchas barreras.

Vocación jurídica

Pregunta: ¿Por qué decidió estudiar abogacía?

Respuesta: Irónicamente, no sabría decir por qué. Lo que sí sé es que estudié porque mis padres me inculcaron desde pequeño la idea de estudiar. Me crié en un entorno donde me enseñaron valores como el respeto y la educación. Además, me gusta debatir, razonar y entender cómo funciona la sociedad y las leyes, y quizás eso me llevó a decantándome por la rama del derecho.

P: ¿Qué áreas del derecho son las que más le atraen?

R: Me interesa mucho el derecho bancario, sobre todo los contratos de préstamos, los casos de usura, las tarjetas revolving… Todo ese tipo de asuntos los domino bastante bien. También hice el Trabajo Fin de Máster sobre derecho laboral, porque se me da muy bien el área laboral y social. Y, por supuesto, el derecho penal también me gusta, aunque reconozco que tiene sus complicaciones.

P: Fue el primer gitano en la ciudad de Cáceres en obtener un título universitario. ¿Qué significa a nivel personal este logro?

R: Estoy muy orgulloso, pero no me considero un referente o un ejemplo, sino la consecuencia lógica de que algo está cambiando en el pueblo gitano. Hay muchos gitanos jóvenes terminando sus carreras de psicología, abogacía, policía… Creo que poco a poco lo vamos avanzando, aunque aún queda mucho por hacer.

Apoyo familiar y social

P: ¿Qué papel han jugado sus padres en este camino?

R: Su papel ha sido vital. Desde pequeño siempre quise estudiar, y aunque ellos se dedicaban a la venta ambulante, nunca me pidieron que dejara los estudios para ayudar en el mercado. Al contrario, siempre me apoyaron. Me llevaban al colegio, al instituto e incluso a la universidad, hasta que me independicé. Sin ellos, estoy seguro de que no habría sido posible.

P: ¿Cómo ha reaccionado su entorno ante sus logros?

R: Muy bien. La gente empieza a ver que no solo nos juzgan por el apellido, sino por lo que hacemos. Se valora el compromiso y los logros, por lo que creo que estamos avanzando.

P: ¿Ha notado cierta envidia?

R: No, al contrario. Siempre que he compartido alguna noticia buena se han alegrado. Creo que el pueblo gitano tiene un corazón muy noble y no es malicioso. Algún caso habrá, como en todas partes, pero no es lo habitual.

Estigmas sociales

P: Nació y se crió en Aldea Moret. ¿Considera que la pertenencia al barrio supone, en cierto modo, un estigma?

R: En cierto sentido, sí. Cuando dices que eres de Aldea Moret, hay veces que te encasillan. Existe ese muro invisible hasta que te conocen y ven que eres como cualquier otra persona. Por eso en algunas entrevistas de trabajo o al enviar algún currículum, hay veces que he preferido evitar poner que soy del barrio.

P: ¿Ha sentido algún tipo de discriminación por ser de etnia gitana?

R: Nunca de forma directa, pero sí miradas o comentarios del tipo: «Eres gitano, ¿qué vas a conseguir?» También lo percibía que en los trabajos en grupo, donde casi nunca me elegían pese a que sacaba una de las mejores notas.

P: ¿Cómo lidiaba con esas situaciones?

R: Hay que ser inteligente, no tomárselo todo a pecho, y tener disciplina, constancia y seguridad en uno mismo. En mi caso, cuando tengo que hacer algo, lo hago y no doy marcha atrás.

P: ¿Siente que ha tenido que esforzarse más que otros para lograr sus metas?

R: No diría que más. Mis padres me apoyaron como a cualquier otro estudiante. Mientras estudiaba también trabajaba para ayudar en casa, como hacen muchos jóvenes. Pero creo que me he esforzado lo mismo que mis compañeros.

Barreras y prejuicios

P: La Fundación Secretariado Gitano publicaba recientemente que menos del 1% de los estudiantes de su comunidad consigue un título universitario. ¿A qué se debe esta cifra tan baja?

R: La cifra tan baja no solo se debe a que no quieran estudiar, sino también a que muchas personas no pueden permitírselo por las carencias que existen en el pueblo gitano. Gracias a Dios, yo tuve unos padres que me apoyaron, pero en otras circunstancias es imposible. Por ejemplo, desde mi oficina tramito muchas ayudas y he realizado infinidad de solicitudes del ingreso mínimo vital porque hay personas que no encuentran trabajo. Queda mucho por mejorar, tanto el pueblo gitano como las políticas de la sociedad.

P: ¿Existen prejuicios en el sistema legal hacia ciertos colectivos?

R: Es evidente que todavía hay mucho que mejorar. Por algo se modificó el Código Penal y se añadió el agravante por antisemitismo. Hay colectivos muy subvencionados y otros, como el pueblo gitano, que quedan un poco al margen. Aún existen institutos donde los gitanos están en aulas separadas. Es decir, todavía no existe una inclusión social del pueblo gitano.

P: ¿Cree que la sociedad española avanza hacia una inclusión real del pueblo gitano?

R: Se avanza, pero queda mucho por hacer. Yo he tenido la suerte de que mis profesores y mis compañeros, siempre me han tratado bien. Pero sé que hay muchos otros casos en los que no es así. La inclusión real llegará si avanzamos de la mano: sociedad y pueblo gitano.

Presente y futuro

P: ¿En qué punto se encuentra actualmente a nivel profesional?

R: Ahora mismo estoy trabajando en una oficina. Terminé el Máster de Abogacía y Procura en marzo, y en junio hice el examen estatal de acceso a la abogacía. Justo me acaban de notificar que he aprobado, así que ya puedo colegiarme y ejercer, algo que tengo muchas ganas de hacer.

P: ¿Su idea es ejercer en Cáceres o está abierto a salir fuera?

R: Estoy abierto. La verdad es que aquí en Cáceres, si no monto yo algo por mi cuenta, es complicado. Estoy valorando poner en marcha una asesoría jurídica, para trabajar por la mañana y dedicar las tardes a eso. Pero aún tengo que pensarlo bien. También me gustaría ganar experiencia primero trabajando por cuenta ajena porque así aprendes de otros profesionales, te das a conocer y creas tu propia cartera de clientes. Con el tiempo, ya te puedes plantear montar tu propio despacho y seguir creciendo poco a poco.

