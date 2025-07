Mateos, sobre las críticas ecologistas a la reforma de Virgen de la Montaña en Cáceres: “Siempre son los mismos”

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha respondido este lunes a las críticas vertidas por varias asociaciones ecologistas sobre el proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. Durante su visita al pabellón Serrano Macayo, con motivo de la clausura de la primera quincena de los campamentos de verano organizados por el IMAS, el regidor ha defendido la actuación municipal y ha lamentado que “siempre sean las mismas entidades” las que cuestionan los proyectos, pese a que desde el equipo de gobierno “tendemos la mano y dialogamos”.

El regidor local ha asegurado que no le han sorprendido las reacciones de Adenex, Ecologistas en Acción y Cáceres Verde porque siempre aparecen “cuando gobierna el Partido Popular en la ciudad y se acometen obras”, y ha recordado que el proyecto “será sometido a un proceso participativo en el que podrán expresarse todas las opiniones” antes de aprobar el diseño definitivo.

Las tres organizaciones consideran que la propuesta presentada por el ayuntamiento la semana pasada, en la que se suprime el bulevar central para sustituirlo por un paseo lateral en la zona de los números pares de la vía, supone “la destrucción del paseo central” de la avenida, una de las principales arterias del centro, y alertan de la pérdida de zonas verdes y sombra, con el consiguiente aumento de la temperatura en la vía.

Las entidades conservacionistas consideran que la intervención no solo supone la eliminación de una “seña de identidad” de la ciudad, sino que afectará a árboles maduros y de gran porte, algunos con más de 50 años de antigüedad. También rechazan la retirada de los setos de durillo que ayudan, aseguran, a mitigar los efectos del cambio climático y a crear microclimas.

Ante estas críticas, el alcalde ha insistido en que una de las prioridades del gobierno local ha sido precisamente salvaguardar el patrimonio verde de la ciudad y ha afirmado que en el proyecto presentado se puede observar que no habrá pérdidas de árboles, una de las premisas del ayuntamiento, aunque “eso no quiere decir que no se pueda transplantar o sustituir algún árbol”. A su vez, ha destacado que el proyecto busca “transformar la ciudad” y que no va a frenar actuaciones por “cuestiones menores”, siempre que se garantice la conservación del arbolado.

