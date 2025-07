Daniel Chanclón: de Torreorgaz a representar a Cáceres en Mister International Spain

A sus 24 años, Daniel Chanclón está a punto de embarcarse en una aventura que nunca imaginó: representar a la provincia de Cáceres en el certamen de belleza masculino ‘Mister International Spain 2025’, que se celebrará en la localidad tinerfeña de Los Realejos del 23 al 30 de julio. Allí, los participantes competirán por alzarse con el título de español más guapo a nivel nacional.

Natural de Torreorgaz y entrenador personal de profesión, ha estado preparándose durante los últimos cuatro meses y medio para afrontar una experiencia que le ha llegado casi por sorpresa. «No me dedico a la moda ni había probado algo similar hasta ahora», confiesa.

La oportunidad surgió cuando uno de los miembros del jurado del certamen contactó con él a través de redes sociales. «También hablaron con otros candidatos y realizaron una especie de gala online. Nos hicieron una entrevista y, finalmente, me escogieron para representar a Cáceres», explica.

El joven de 24 años, natural de Torreorgaz, posa ante la cámara. / Jorge Valiente

El concurso reunirá en la isla a un total de 52 aspirantes que deberán superar siete pruebas clasificatorias a lo largo de ocho días: desfiles en bañador, traje regional y traje de chaqueta; una presentación en vídeo de su ciudad; entrevistas con el jurado en español y en inglés; pruebas físicas y una prueba de talento opcional. Solo cinco de ellos pasarán a la fase final, donde Chanclón destaca que una de las pruebas consistirá en responder a una pregunta al azar y defender su argumento durante un minuto ante el jurado.

Un reto personal y profesional

Chanclón trabaja actualmente en el gimnasio Viva Gym de la capital cacereña como entrenador personal y también dirige su propia marca deportiva. Aunque esta será su primera incursión en el mundo de la pasarela, no descarta seguir adelante si la experiencia le resulta positiva. «Voy a vivir la experiencia, a compartirla con gente de este mundo y a aprender todo lo que pueda. Si me gustara y tuviera la oportunidad de continuar, no descarto dar un paso más y dedicarme a ello», afirma.

Además del reto personal, el joven siente que lleva consigo una responsabilidad colectiva. «Es un orgullo representar a mi provincia. Creo que es una buena oportunidad para darla a conocer y demostrar todo el potencial que tiene Cáceres, una de las provincias más olvidadas de España», subraya.

Con los billetes ya preparados y los nervios a flor de piel, este joven de Torreorgaz encara con ilusión una cita que le puede abrir nuevas puertas.

