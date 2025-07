El informe del agua en Cáceres pide prácticas más eficientes y no privatizar recursos hídricos

Unión histórica de asociaciones, comunidades de regantes e instituciones en la jornada de ayer para explicar las principales problemáticas y las necesidades con respecto al uso del agua. El claustro del complejo San Francisco reunió ayer a representantes de la UEx (Ángel Calle), Diputación (Javier Prieto), Junta (Víctor del Moral), Ecojerte (Guillem Caballero), comunidades de regantes (Ramiro Muñoz y Fernando Domínguez) y comunidades tradicionales (Isabel Vizcaíno y Raquel Tomé).

Primer foro

El primer Foro del Agua del Norte de Extremadura dio luz verde a la redacción de un informe que lanza los principales problemas y necesidades con respecto al uso del agua en el norte de la provincia, en comarcas como La Vera, el Valle del Jerte o Las Hurdes.

Los problemas

Según señalaron durante la rueda de prensa, «el problema no va a ser la escasez de agua, por el momento, sino el manejo y la distribución de la misma. No la estamos cuidando y no nos llega bien a las casas». Las cuestiones a las que se tienen que enfrentar en la actualidad son los conflictos entre usos (turismo, agricultura, industria...), los riesgos por cambios de modelo en riego tradicional hacia el superintensivo, los periodos cada vez más pronunciados de sequía, las dificultades burocráticas en concesiones para el riego, la falta de visión en el agua como bien común y los cambios en los regímenes de lluvia y la disminución de la nieve.

Presentación del informe del agua. / Jorge Valiente

Demandas y necesidades

Las demandas y necesidades que consideran fundamentales son embalsar el agua para retenerla en épocas de lluvia, cuando la demanda es baja y así liberarla en temporadas de estío; buenas prácticas para la mejora de la eficiencia; favorecer y resaltar los manejos tradicionales del territorio; agilizar las tramitaciones necesarias para las concesiones de agua, medidas para la retención en las fincas; atender la tensión generada entre turismo y uso agrícola y evitar la privatización de los recursos hídricos.

Datos

Con respecto a la agricultura, el 70% del agua canalizada se destina para estos trabajos, pero el 20% del regadío genera el 40% de la producción alimentaria. Las soluciones planteadas pasan por las técnicas innovadoras para mantener el agua en el suelo, un aumento de materia orgánica y hacer prácticas respaldadas por entidades de renombre.

Según los datos que remarcaron, Extremadura cuenta a día de hoy con 18.814 hectómetros cúbicos de agua en sus embalses, que es el 17% de todo el país a pesar de que la región supone únicamente el 8% del territorio.

